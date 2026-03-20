به گزارش ایلنا، در یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های این شب از لیگ اروپا، ناتینگهام فارست در زمین میتیلند نمایشی پرهیجان ارائه داد و در نهایت پس از نبردی طولانی و فرسایشی به جمع هشت تیم پایانی راه پیدا کرد. تیم دانمارکی که بازی رفت را با پیروزی ۱ بر صفر پشت سر گذاشته بود، با اعتمادبه‌نفس وارد میدان شد اما شاگردان ویتور پریرا خیلی زود نشان دادند برای جبران آمده‌اند. دومینگز در دقیقه ۴۱ نخستین ضربه را وارد کرد و امید صعود را در دل انگلیسی‌ها زنده نگه داشت. در آغاز نیمه دوم نیز ییتس در دقیقه ۵۲ اختلاف را بیشتر کرد تا فارست در آستانه یک بازگشت کامل قرار بگیرد. با این حال میتیلند تسلیم نشد و ارلیچ در دقیقه ۶۹ گل تساوی مجموع را به ثمر رساند تا همه چیز دوباره از نو شروع شود. ادامه مسابقه و حتی وقت‌های اضافه نتوانست گره بازی را باز کند و کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در این لحظات حساس، بازیکنان تیم میزبان تمرکز خود را از دست دادند؛ چو گو‑سونگ، آرال شیمشیر و ادوارد چیلوفیا هر سه ضرباتشان را از دست دادند و در مقابل، گیبس‑وایت، ابراهیم سانگاره و نکو ویلیامز با آرامش کامل توپ‌ها را تبدیل به گل کردند تا فارست با پیروزی ۳ بر صفر در پنالتی‌ها برنده این جدال عصبی شود و صعودی دراماتیک را جشن بگیرد.

در دیگر مسابقه پرگل این مرحله، فرایبورگ در ورزشگاه خانگی‌اش شبی کاملاً متفاوت را رقم زد و نمایشی تهاجمی و بی‌امان به نمایش گذاشت. تیم آلمانی از همان دقایق ابتدایی کنترل مسابقه را در دست گرفت و خیلی زود به گل رسید؛ ماتیاس گینتر در دقیقه ۱۹ قفل دروازه حریف را شکست و تنها چند دقیقه بعد، ماتانوویچ در دقیقه ۲۵ اختلاف را افزایش داد. اگرچه اسمتس در دقیقه ۳۹ یکی از گل‌ها را جبران کرد و اندکی امید برای تیم بلژیکی ایجاد شد، اما نیمه دوم به طور کامل در اختیار میزبان قرار گرفت. گریفو در دقیقه ۵۳ سومین گل را به ثمر رساند و سوزوکی چهار دقیقه بعد دوباره دروازه حریف را باز کرد تا مقاومت مهمان کاملاً فرو بریزد. در ادامه نیز اگشتاین در دقیقه ۷۹ آخرین ضربه را وارد کرد و پیروزی پرگل ۵ بر ۱ را قطعی ساخت. با این نتیجه، فرایبورگ در مجموع با برتری ۵ بر ۲ راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد و یکی از مقتدرانه‌ترین نمایش‌های این مرحله را به نام خود ثبت کرد.

در فرانسه اما داستان کاملاً متفاوت بود و شب تلخی برای هواداران لیون رقم خورد. ورزشگاه گروپاما که انتظار جشن صعود داشت، شاهد یکی از ناامیدکننده‌ترین نمایش‌های تیم میزبان در رقابت‌های اروپایی شد. لیون که امیدوار بود با حمایت تماشاگرانش از سد سلتاویگو عبور کند، خیلی زود با مشکل بزرگی روبه‌رو شد؛ در دقیقه ۱۹ نیاکاته با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد و تیم فرانسوی مجبور شد بخش زیادی از مسابقه را با یک بازیکن کمتر ادامه دهد. این اتفاق جریان بازی را کاملاً تغییر داد و فشار سلتاویگو رفته‌رفته بیشتر شد. مقاومت میزبان تا دقیقه ۶۱ دوام آورد، اما در نهایت روئدا توانست دروازه لیون را باز کند و تیم اسپانیایی را پیش بیندازد. در حالی که لیون برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد، ضربه نهایی در وقت‌های تلف‌شده وارد شد؛ جوتگلا در دقیقه ۹۰+۳ گل دوم را به ثمر رساند تا امیدهای میزبان تقریباً از بین برود. با این حال بدشانسی‌ها برای لیون ادامه داشت و تالیافیکو نیز در دقیقه ۹۰+۶ با کارت قرمز مستقیم اخراج شد تا تیم فرانسوی بازی را با ۹ نفر به پایان برساند.

در نهایت سلتاویگو با پیروزی ۲ بر صفر در این مسابقه و برتری مجموع ۳ بر ۱، صعود خود را قطعی کرد و جشن صعود را در زمین حریف برگزار کرد؛ شبی که برای لیون به کابوسی فراموش‌نشدنی تبدیل شد.

انتهای پیام/