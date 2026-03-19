درخواست غرامت گالاتاسرای از یوفا پس از حادثه تلخ در آنفیلد

به گزارش ایلنا، نوا لانگ در جریان دیدار دیشب گالاتاسرای مقابل لیورپول در لیگ قهرمانان، زمانی که دستش بین تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین در آنفیلد گیر کرد، دچار مصدومیتی کم‌سابقه و جدی شد؛ رخدادی که باعث ورود فوری یوفا به ماجرا شد. کمیته انضباطی این نهاد بررسی فنی شرایط ورزشگاه را آغاز کرده تا ابعاد دقیق حادثه روشن شود.

گزارش رسانه‌های بریتانیایی نشان می‌دهد محور اصلی تحقیقات بر استاندارد فاصله و جانمایی تابلوهای تبلیغاتی متمرکز است. مقام‌های یوفا در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا فاصله تابلوها از خط کناری با معیارهای ایمنی مطابقت داشته، شکاف میان تابلوها می‌توانسته خطری برای بازیکنان ایجاد کند یا خیر، و همچنین گزارش‌های ارزیابان پیش از مسابقه را مجدداً مرور می‌کنند.

تا زمان تکمیل گزارش نهایی مشخص نخواهد شد که آیا علیه مسئولان ورزشگاه یا واحدهای مرتبط، تحریم یا جریمه‌ای اعمال می‌شود یا نه.

در این میان، گالاتاسرای واکنش تندی نشان داده و رسماً اعلام کرده قصد دارد از یوفا مطالبه غرامت کند. ارای یازگان، دبیرکل باشگاه، با تأیید طرح شکایت گفت: «پس از مسابقه، ما در مورد این موضوع به نمایندگان یوفا شکایت کردیم. آنها تحقیقات‌شان را انجام دادند. یوفا این موضوع را ارزیابی خواهد کرد. ما در حال مشورت با وکلا هستیم. ما علیه یوفا شکایتی برای دریافت غرامت تنظیم خواهیم کرد. خواستار رسیدگی به شکایات خود در مورد این حقوق واقعی خواهیم شد.»

