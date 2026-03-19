لیورپول 4-0 گالاتاسرای: پاریس در انتظار لک لک ها

به گزارش ایلنا، ورزشگاه آنفیلد بار دیگر شاهد یک شب جادویی و فراموش نشدنی در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا بود. لیورپول که در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی در جهنم استانبول با نتیجه 1-0 مغلوب گالاتاسرای شده بود، در بازی برگشت با ارائه یک نمایش سراسر هجومی و بی‌نقص، نماینده ترکیه را با نتیجه تحقیرآمیز 4-0 در هم کوبید و در مجموع با برتری 4-1 راهی مرحله یک چهارم نهایی شد تا حریف پاری سن ژرمن در دور بعدی این رقابت ها لقب بگیرد.

نیمه اول؛ درخشش چاکر و کابوس پنالتی برای فرعون

بازی با حملات پردامنه لیورپول آغاز شد. شاگردان آرنه اشلوت که برای جبران نتیجه دیدار رفت بی‌تاب بودند، از همان دقیقه اول خیمه سنگینی روی دروازه گالاتاسرای زدند. حملات پیاپی سرخ پوشان بالاخره در دقیقه 25 به ثمر نشست. ارسال کرنر دقیق و تمرین شده الکسیس مک آلیستر با ضربه پای چپ تماشایی دومینیک سوبوسلای همراه شد تا قفل دروازه اوغورجان چاکر باز شود و کار در مجموع دو دیدار به تساوی 1-1 بکشد.

گالاتاسرای که در فاز هجومی کاملا دست و پا بسته بود و تا پایان نیمه اول حتی یک شوت در چارچوب هم نداشت، با مصدومیت شدید ویکتور اوسیمن در اواسط این نیمه شوک بزرگی دریافت کرد. ستاره نیجریه‌ای پس از برخورد با ابراهیما کوناته از ناحیه دست به شدت آسیب دید و در نهایت در بین دو نیمه جای خود را به لروی سانه داد.

در لحظات پایانی نیمه اول و در دقیقه 45+4، لیورپول صاحب یک ضربه پنالتی شد تا کار را در همان 45 دقیقه نخست تمام کند. خطای بی مورد یاکوبس روی سوبوسلای یک موقعیت طلایی را نصیب میزبان کرد، اما محمد صلاح که پشت توپ ایستاده بود، مغلوب درخشش فوق العاده چاکر شد. دروازه بان گالا با یک واکنش استثنایی با پا پنالتی ضعیف صلاح را مهار کرد تا امیدهای نماینده ترکیه برای نیمه دوم زنده بماند و شاگردان اشلوت با حسرت راهی رختکن شوند.

نیمه دوم؛ طوفان 11 دقیقه‌ای و رستگاری مو صلاح

با شروع نیمه دوم، لیورپول که نمی‌خواست کار به اما و اگر و وقت های اضافه بکشد، فشار را به بالاترین حد ممکن رساند. در دقیقه 51، فرعون مصری اشتباه نیمه اول خود را به بهترین شکل جبران کرد. پاس عالی مک آلیستر در سمت راست محوطه جریمه به صلاح رسید و او با یک پاس در عرض بی‌نقص، هوگو اکیتیکه را در موقعیت گلزنی قرار داد تا این مهاجم فرانسوی با یک بغل پای دقیق گل دوم بازی را به ثمر برساند. حالا لیورپول در مجموع 2-1 پیش افتاده بود و کامبک تکمیل شد.

تنها 2 دقیقه بعد و در دقیقه 53، شیرازه گالاتاسرای کاملا از هم پاشید. شوت زاویه دار صلاح توسط چاکر دفع شد اما رایان گراونبرخ، هافبک هلندی لیورپول، در ریباند حاضر بود تا توپ را از فاصله نزدیک وارد دروازه میهمان کند و حساب کار 3-0 شود.

این پایان کار نبود. در دقیقه 62، نوبت به خود محمد صلاح رسید تا شب پر فراز و نشیبش را با یک پایان باشکوه تکمیل کند. همکاری عالی او با فلوریان ویرتز در پشت محوطه جریمه، با ضربه کات دار و تماشایی صلاح به گوشه چپ دروازه چاکر رفت تا نتیجه 4-0 شود. این گل، پنجاهمین گل محمد صلاح در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا بود و او را به اولین بازیکن آفریقایی تاریخ تبدیل کرد که به این رکورد خارق العاده و دست نیافتنی می‌رسد.

پایان کار و قرار ملاقات با پاریسی ها

در ادامه بازی و با مسجل شدن صعود، ریتم مسابقه کمی افت کرد اما لیورپول همچنان حاکم مطلق میدان بود. فلوریان ویرتز با خلق 7 موقعیت گلزنی و 4 دریبل موفق، نمایشی استثنایی داشت و به اولین بازیکن لیورپول تبدیل شد که در یک مسابقه لیگ قهرمانان به چنین آماری دست می‌یابد. در دقیقه 90 مک آلیستر روی اشتباه چاکر موفق به گلزنی شد اما این گل با دخالت وی ای آر و به دلیل خطای جزئی ویرژیل فن دایک روی دروازه بان مردود اعلام شد.

در نهایت این دیدار یک طرفه با همان نتیجه 4-0 به پایان رسید. لیورپول که از 30 بازی اخیر خود در لیگ قهرمانان هیچ تساوی‌ای را ثبت نکرده بود، این آمار را به 31 بازی ارتقا داد. شاگردان آرنه اشلوت با این پیروزی روحیه‌بخش و مقتدرانه، با اعتماد به نفس کامل به استقبال مرحله یک چهارم نهایی و تقابل فوق العاده جذاب با پاری سن ژرمن خواهند رفت.

انتهای پیام/