ترکیب دو تیم بایرن مونیخ و آتالانتا

به گزارش ایلنا، در واقع بعد از بازی رفت تقریباً همه چیز به سود بایرن مونیخ به نظر می‌رسد. این تیم با پیروزی ۶-۱ مقابل آتالانتا شرایط ایده‌آلی برای دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به دست آورده است.

امشب در ورزشگاه آلیانز آرنا سرنوشت صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص خواهد شد. ونسان کمپانی، سرمربی بایرن، در مقایسه با ترکیب تیمش در تساوی ۱-۱ مقابل بایرلورکوزن در بوندسلیگا، چند تغییر در ترکیب اصلی ایجاد کرده و در مجموع شش تغییر در تیمش داده است.

در دروازه یوناس اوربیگ به ترکیب بازگشته است. این دروازه‌بان در بازی رفت دچار ضربه مغزی شده بود، اما اکنون دوباره در دسترس قرار گرفته و جای اسوِن اولرایش را گرفته است.

در عین حال دو بازیکن مهم تیم غایب هستند؛ یوشوا کیمیش و مایکل اولیسه به دلیل محرومیت از کارت زرد نمی‌توانند بازی کنند. به جای آن‌ها لئون گورتسکا و رافائل گریرو در ترکیب اصلی قرار گرفته‌اند.

ترکیب رسمی بایرن مونیخ:

اوربیگ، استانیشیچ، تاه، کیم، بیشوف، پاولوویچ، گورتسکا، کارل، گریرو، دیاز، کین

ترکیب رسمی آتالانتا:

اسپورتیلو، اسکالوینی، هین، کوسونو، بلانوا، پاسالیچ، ادرسون، برناسکنی، دکتلاره، سلیمانا، اسکاماکا

انتهای پیام/