تیم ملی فوتبال بانوان وارد مرز بازرگان شد

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان که به‌منظور حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ استرالیا در این مسابقات شرکت کرده بود، ساعاتی پیش با استقبال رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان، رییس هیات فوتبال استان آذربایحان شرقی وارد مرز بازرگان شد.

شاگردان مرضیه جعفری تیم در این مسابقات در گروه خود به مصاف تیم‌های کره‌جنوبی، استرالیا و فیلیپین رفتند. ملی‌پوشان کشورمان در این دیدارها علیرغم تلاش و نمایش قابل‌قبول، به ترتیب باو نتایج ۳ بر صفر مقابل کره‌جنوبی، ۴ بر صفر برابر استرالیا و ۲ بر صفر مقابل فیلیپین شکست خوردند و در نهایت از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماندند.

