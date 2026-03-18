تصمیم متفاوت ستاره آمریکایی استقلال: ویتست در ایران ماند

به گزارش ایلنا، شیا رائل ویتست، بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال، با وجود پایان مدت قراردادش تصمیم گرفت همچنان در ایران بماند.

این بازیکن که در موفقیت‌های این فصل تیم بسکتبال بانوان استقلال نقش مهمی داشت، پس از تعلیق مسابقات ورزشی و شرایط خاص کشور، برخلاف بسیاری از بازیکنان خارجی ترجیح داد ایران را ترک نکند و درخواست خود برای ادامه حضور در ایران را به باشگاه اعلام کرد.

باشگاه استقلال نیز با این درخواست موافقت کرده و در حال پیگیری امور اداری و قانونی برای فراهم شدن شرایط اقامت او است. مدیران باشگاه همچنین برای این بازیکن آمریکایی آرزوی سلامتی و موفقیت کردند.

