خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصمیم متفاوت ستاره آمریکایی استقلال: ویتست در ایران ماند

کد خبر : 1763425
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال با وجود پایان قراردادش و تعلیق مسابقات، تصمیم گرفت در ایران بماند.

به گزارش ایلنا، شیا رائل ویتست، بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال، با وجود پایان مدت قراردادش تصمیم گرفت همچنان در ایران بماند.

این بازیکن که در موفقیت‌های این فصل تیم بسکتبال بانوان استقلال نقش مهمی داشت، پس از تعلیق مسابقات ورزشی و شرایط خاص کشور، برخلاف بسیاری از بازیکنان خارجی ترجیح داد ایران را ترک نکند و درخواست خود برای ادامه حضور در ایران را به باشگاه اعلام کرد.

باشگاه استقلال نیز با این درخواست موافقت کرده و در حال پیگیری امور اداری و قانونی برای فراهم شدن شرایط اقامت او است. مدیران باشگاه همچنین برای این بازیکن آمریکایی آرزوی سلامتی و موفقیت کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل