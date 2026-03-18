خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جدید آکادمی استقلال معرفی شد

کد خبر : 1763424
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا،  با حکم علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، ناصر فریادشیران به عنوان رئیس آکادمی این باشگاه منصوب شد.

فریادشیران که دارای مدرک مربیگری A از کنفدراسیون فوتبال آسیا است، سابقه فعالیت در حوزه مربیگری و مدیریت فوتبال پایه را در کارنامه دارد و پیش از این نیز مدیریت آکادمی باشگاه‌های استقلال و نفت تهران را بر عهده داشته است.

در دوره قبلی حضور او در آکادمی استقلال در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تیم‌های پایه این باشگاه نتایج قابل توجهی کسب کردند؛ به طوری که تیم‌های امید و نوجوانان استقلال به قهرمانی رسیدند، تیم جوانان نایب‌قهرمان شد و تیم نونهالان نیز مقام سوم را به دست آورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل