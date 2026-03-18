رئیس جدید آکادمی استقلال معرفی شد

به گزارش ایلنا، با حکم علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، ناصر فریادشیران به عنوان رئیس آکادمی این باشگاه منصوب شد.

فریادشیران که دارای مدرک مربیگری A از کنفدراسیون فوتبال آسیا است، سابقه فعالیت در حوزه مربیگری و مدیریت فوتبال پایه را در کارنامه دارد و پیش از این نیز مدیریت آکادمی باشگاه‌های استقلال و نفت تهران را بر عهده داشته است.

در دوره قبلی حضور او در آکادمی استقلال در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تیم‌های پایه این باشگاه نتایج قابل توجهی کسب کردند؛ به طوری که تیم‌های امید و نوجوانان استقلال به قهرمانی رسیدند، تیم جوانان نایب‌قهرمان شد و تیم نونهالان نیز مقام سوم را به دست آورد.

