آسانی برای ادامه تمرینات به پارتیزان بازگشت

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، مهاجم تیم ملی آلبانی که با باشگاه استقلال قرارداد دارد، پس از ترک ایران برای ادامه برنامه‌های تمرینی خود راهی آلبانی شد و تمریناتش را در باشگاه پارتیزان دنبال می‌کند.

آسانی که پیش‌تر سابقه بازی در پارتیزان را داشته، با دریافت مجوز برای ادامه تمرینات در مکانی امن، این باشگاه را برای حفظ آمادگی بدنی انتخاب کرده است. او پیش از حضور در فوتبال ایران، دوران موفقی را در پارتیزان سپری کرده بود.

اسکدر گگا، سرمربی سابق پارتیزان، نیز با انتشار عکسی در کنار آسانی در شبکه‌های اجتماعی از او حمایت کرد. این دو در فصل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ با یکدیگر همکاری داشتند و همراه با پارتیزان به قهرمانی رسیدند.

آسانی در حال حاضر خود را برای دیدار حساس تیم ملی آلبانی مقابل لهستان در مرحله پلی‌آف جام جهانی آماده می‌کند. او در گفت‌وگویی با سایت فدراسیون فوتبال آلبانی با اشاره به اهمیت این مسابقه، ابراز امیدواری کرد تیمش بتواند با عملکردی خوب به مرحله بعدی صعود کند.

تیم ملی آلبانی در مرحله نیمه‌نهایی پلی‌آف باید به مصاف لهستان برود و در صورت پیروزی، در فینال این مرحله با برنده دیدار اوکراین و سوئد روبه‌رو خواهد شد.

