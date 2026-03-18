به گزارش ایلنا، براساس گزارش نشریه تایمز، فیفا قصد ندارد پیشنهاد انتقال دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی به مکزیک را بررسی کند؛ این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده در این باره با فیفا در حال مذاکره است.

طبق این گزارش، ایران پس از مطرح شدن برخی نگرانی‌های امنیتی، خواستار انتقال محل برگزاری بازی‌های خود از شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل به مکزیک شده است.

با این حال، گفته می‌شود این پیشنهاد در فیفا مورد بررسی قرار نگرفته و اجرای آن نیز دشوار تلقی می‌شود؛ چرا که بلیت مسابقات از قبل فروخته شده و تغییر محل برگزاری می‌تواند برنامه سایر تیم‌های حاضر در رقابت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

تیم ملی ایران در جام جهانی در گروه G با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزلند هم‌گروه است.

