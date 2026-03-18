توییت رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تیم ملی فوتبال بانوان
رییس مجلس شورای اسلامی: دختران فوتبالیست تیم ملی و کادر فنی، فرزندان عزیز این آب و خاک هستند و مردم ایران آنان را در آغوش میکشند.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رییس مجلس شورای اسلامی نوشت: دختران فوتبالیست تیم ملی و کادر فنی، فرزندان عزیز این آب و خاک هستند و مردم ایران آنان را در آغوش میکشند.
دختران ما، علیرغم تمام خباثتهای دشمنان این کشور آنان را از خود ناامید کردند و تسلیم اغواگری و ارعاب ایرانستیزان نشدند و با افتخار به خانهٔ همیشگی خود ایران بازخواهند گشت.