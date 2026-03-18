خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توییت رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تیم ملی فوتبال بانوان

کد خبر : 1763344
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مجلس شورای اسلامی: ‏دختران فوتبالیست تیم ملی و کادر فنی، فرزندان عزیز این آب و خاک هستند و مردم ایران آنان را در آغوش می‌کشند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رییس مجلس شورای اسلامی نوشت: ‌دختران فوتبالیست تیم ملی و کادر فنی، فرزندان عزیز این آب و خاک هستند و مردم ایران آنان را در آغوش می‌کشند.

‌دختران ما، علیرغم تمام خباثت‌های دشمنان این کشور آنان را از خود نا‌امید کردند و تسلیم اغواگری و ارعاب ایران‌ستیزان نشدند و با افتخار به خانهٔ همیشگی خود ایران بازخواهند گشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل