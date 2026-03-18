پیروزی ارزشمند العین در ابوظبی/ ایرانی‌های الوحده همچنان روی نوار ناکامی
تیم العین در هفته بیستم لیگ برتر امارات با برتری یک بر صفر مقابل الوحده به صدر جدول رسید.

به گزارش ایلنا،  در مهم‌ترین دیدار هفته بیستم لیگ برتر امارات، تیم الوحده سه‌شنبه شب در ورزشگاه آل‌نهیان ابوظبی میزبان العین بود و در نهایت با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد.

در این مسابقه محمد قربانی در ترکیب اصلی الوحده حضور داشت و تا دقیقه 88 در میدان بود، اما رضا غندی‌پور روی نیمکت نشست و مبین دهقان نیز در فهرست تیم قرار نداشت.

الوحده که در دو بازی قبلی خود نیز نتوانسته بود نتایج مطلوبی کسب کند، امیدوار بود در این دیدار خانگی از بحران خارج شود، اما العین با هدف رسیدن به صدر جدول وارد میدان شد. در دقیقه 4+45 کوجو لابا یک ضربه پنالتی برای العین از دست داد تا نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم، پالاسیوس در دقیقه 72 تنها گل مسابقه را برای العین به ثمر رساند. در دقایق پایانی، الوحده برای جبران نتیجه حملات زیادی انجام داد، اما واکنش‌های درخشان خالد عیسی، دروازه‌بان ملی‌پوش العین، مانع از گلزنی میزبان شد.

با این پیروزی، العین 50 امتیازی شد و با یک امتیاز بیشتر نسبت به شباب الاهلی در صدر جدول لیگ برتر امارات قرار گرفت. الوحده نیز با 34 امتیاز در رتبه چهارم باقی ماند و فرصت هم‌امتیاز شدن با الجزیره را از دست داد.

 

