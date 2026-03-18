به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر و پس از پیام دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی‌اش درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی، فدراسیون فوتبال ایران از فیفا درخواست کرد محل برگزاری دیدارهای تیم ملی از ایالات متحده به مکزیک منتقل شود تا بازیکنان و اعضای کاروان ایران با مشکل خاصی روبه‌رو نشوند.

درخواست تغییر محل مسابقات ایران موضوعی بود که از قبل نیز مطرح شده بود، اما پیام اخیر ترامپ باعث شد این احتمال تقویت شود که فیفا با این پیشنهاد موافقت کند؛ چرا که رئیس‌جمهور آمریکا نیز ظاهراً موضع مثبتی نسبت به حضور تیم ملی ایران در این کشور نداشت.

با این حال روزنامه تایمز انگلیس گزارش داد که فیفا قصد ندارد با این درخواست موافقت کند. اندکی بعد نیز فدراسیون جهانی فوتبال با انتشار اطلاعیه‌ای کوتاه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» این موضوع را تأیید کرد و مخالفتش با تغییر محل بازی‌های ایران را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است:

با توجه به گزارش‌های اخیر، به‌روزرسانی زیر را می‌توان از سخنگوی فیفا ابراز کرد:

فیفا در تماس منظم با تمام فدراسیون‌های عضو و شرکت‌کننده در جام جهانی، از جمله ایران (IR Iran)، قرار دارد تا برنامه‌ریزی برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ فیفا را به بحث بگذارد. همچنین فیفا مشتاق است که تمام تیم‌های شرکت‌کننده طبق برنامه مسابقات اعلام‌شده در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۲۵ رقابت کنند.

به این ترتیب فیفا مخالفت اولیه خود با درخواست تیم ملی را اعلام کرده و حالا باید تیم ملی خود را آماده سفر به ایالات متحده امریکا کند. هرچند که مشخص نیست دولت این کشور در نهایت به کدام بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی ویزا خواهد داد.

تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزلند همگروه است که دو بازی در لس انجلس برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/