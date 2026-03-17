کوبارسی: حمایت هواداران میتواند بارسا را به مرحله بعد برساند
پائو کوبارسی، با اشاره به اهمیت دیدار پیشروی تیمش در لیگ قهرمانان اروپا تأکید کرد که حضور و حمایت پرشور هواداران در ورزشگاه نوکمپ بسیار مهم است.
به گزارش ایلنا، بارسلونا پس از تساوی ثانیه آخر هفته قبل در زمین نیوکسل خود را برای بازی برگشت در نوکمپ و با حضور تماشاگران آماده میکند تا به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان صعود کند. کوبارسی، ستاره جوان بارسا در نشست خبری این بازی حاضر شد.
چگونه به این بازی نگاه میکنید؟
این بازی بسیار مهم است. ما باید حتماً از این مرحله صعود کنیم. تلاش میکنیم با کمک همه کولرها این کار را انجام دهیم.
جشن با لاپورتا پس از انتخابات
هر کسی آزادی دارد که به هر شکلی که میخواهد نظرش را بیان کند و به هر کسی که لازم میداند رأی بدهد. رأی خودم را برای خودم نگه میدارم. به لاپورتا تبریک میگویم.
از نظر بدنی سرحال هستید؟
واقعیت این است که شرایط خیلی خوب است. توانستهایم انرژیمان را بازیابی کنیم، با روند و نتایج خوبی به این مسابقه میرسیم. باید از لحظههای کوچک استفاده کنیم تا ذهنمان را برای بازی بعدی آماده کنیم. فردا مثل همیشه با تمام توان وارد زمین میشویم.
لاپورتا بعد از پیروزی به شما چه گفت؟
او برای دیدن ما آمد و ما هم به او تبریک گفتیم. به ما گفت خودمان باشیم، همین مسیر را ادامه دهیم و همچنان مثل یک خانواده بمانیم.
برای پیشرفت در خط دفاع چه کردهاید؟
شاید بعضی چیزها را که در ابتدای فصل خوب از آب درنمیآمد کمی تغییر دادهایم. حالا در سطح بسیار خوبی هستیم. هر بازیکنی که آماده باشد میتواند در بهترین سطح بازی کند و این هم به تیم کمک میکند. اگر به کادر فنی اعتماد کنیم، میتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
جوان بودن در چنین بازیهایی چگونه است؟
ما خیلی جوان هستیم و تجربه زیادی نداریم، اما اشتیاق زیادی داریم تا برای این باشگاه از جان مایه بگذاریم. میدانیم در چنین بازیهایی باید چگونه بازی کرد و نیاز به بیشترین تمرکز داریم. همه چیز ممکن است. مهم نیست چند سال دارید، میتوانید بهترین سطح خود را ارائه دهید، برای تیم از خودگذشتگی کنید و اعتماد مربی را داشته باشید.
دفاع کردن مقابل چه نوع مهاجمی برای شما بهتر است؟
در لیگ قهرمانان باید در هر بازی مقابل بهترین بازیکنان جهان قرار بگیرید. برای من این مسئله مشکلی نیست. بیشتر روی خودم تمرکز میکنم، روی نقاط قوتی که میتوانم استفاده کنم و اینکه چگونه از نظر ذهنی آماده شوم تا بهترین عملکردم را ارائه بدهم.
کانسلو چگونه است؟
خیلی خوشحالیم که او برگشته است. زمانی که من به تیم رسیدم، او تازه کارش را شروع کرده بود و خیلی به من کمک کرد تا در تیم جا بیفتم. بازیکنی فوقالعاده است و داشتن بازیکنی که در چند پست بازی میکند بسیار ارزشمند است.
کمتجربگی نیوکسل در مراحل بالای رقابتها
مهمترین چیز این است که چگونه به بازی نگاه میکنید، چگونه وارد آن میشوید و چه کارهایی را باید درست انجام دهید. حتی اگر فصل گذشته تا نیمهنهایی رسیده باشید، باز هم باید با تمام توان وارد میدان شوید. ما هم با تمام قدرت بازی خواهیم کرد.
آیا جرارد مارتین باعث میشود بهتر بازی کنید؟
جرارد مارتین فصل فوقالعادهای را سپری میکند. او احساس راحتی دارد و من هم تا جایی که بتوانم به او کمک میکنم. میتواند به عنوان مدافع کناری یا مدافع مرکزی بازی کند. اما همه بازیکنان میتوانند بازی کنند و در بهترین سطح باشند. از حضور او بسیار خوشحالم.
ژاوی اسپارت و آلوارو کورتس
به آنها میگویم آرام باشند و از این موقعیت لذت ببرند. آنها اینجا هستند تا فوتبال بازی کنند. نباید به چیزهای اطراف فکر کنند. عملکردشان فوقالعاده بوده است.
مهار آنتونی گوردون
آنها بازیکنان باکیفیتی دارند، اما ما روی حریف تمرکز نمیکنیم و تمرکزمان روی خودمان است.
بازی سنگین و شدید نیوکسل
شدت بازی آنها در ورزشگاه خودشان فوقالعاده است و ما این را میدانستیم. میدانستیم با چه شرایطی روبهرو خواهیم شد. اما فردا در خانه و با حضور هوادارانمان شرایط متفاوت خواهد بود. نوکمپ فضایی پرشور و جهنمی ایجاد خواهد کرد. با انرژی زیاد وارد زمین میشویم و هواداران ما را تشویق خواهند کرد. ما به همه آنها نیاز داریم.