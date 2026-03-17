آگوئرو:
سیتی هنوز تسلیم نشده؛ امکان بازگشت مقابل رئال وجود دارد
سرخیو آگوئرو، مهاجم سابق منچسترسیتی، معتقد است شاگردان پپ گواردیولا توانایی جبران نتیجه مقابل رئال مادرید را دارند.
به گزارش ایلنا، در چارچوب دور برگشت از مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، امشب استادیوم اتحاد میزبان نبرد حساس منچسترسیتی و رئال مادرید خواهد بود. شاگردان پپ گواردیولا برای صعود به جمع هشت تیم برتر قاره سبز، ماموریتی بهشدت پیچیده پیش رو دارند؛ چرا که کهکشانیها با اندوختهای مطمئن و پیروزی قاطع ۳ بر صفر در بازی رفت، پا به میدان میگذارند و با خیالی آسوده میتوانند روی محافظت از این برتری تمرکز کنند.
از سوی دیگر، اوضاع برای غولهای اسپانیایی حتی ایدهآلتر از قبل شده است. کیلیان امباپه پس از گذراندن دوران نقاهت مصدومیتی که از ماه فوریه او را خانهنشین کرده بود، دوباره به شرایط مسابقه رسیده است. علاوه بر او، جود بلینگام نیز مجدداً در دسترس کادر فنی قرار دارد تا مادریدیها با روحیهای مضاعف و اعتمادبهنفسی بالا به سمت شمال انگلیس سفر کنند.
با وجود این شرایط بغرنج برای نماینده انگلیس، سرخیو آگوئرو در مصاحبهای با «استیک»، نگاهی امیدوارانه به این تقابل نفسگیر دارد. او با یادآوری غیرقابلپیشبینی بودن ورزش فوتبال، تصریح کرد:
«هر مسابقهای باید در زمین بازی شود. اختلاف مهمی وجود دارد، اما در این سطح همه چیز ممکن است. مطمئنم سیتی وارد زمین میشود تا برای پیروزی تلاش کند. همچنین هیچ دو بازیای شبیه هم نیستند. درست است که مادرید امباپه، کارراس و بلینگام را در اختیار خواهد داشت و این کار را سختتر میکند، اما باید به تیم ایمان داشت. بارها این رئال مادرید بوده که بازگشتهای بزرگ رقم زده است. چرا این بار سیتی نتواند چنین کاری انجام دهد؟ بهخصوص باشگاهی مثل سیتی که روحیه تا آخرین لحظه بجنگ در DNA آن وجود دارد.»