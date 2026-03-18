مهاجم نروژی در خشکسالی گل

به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند در هفته‌های اخیر از فرم همیشگی خود فاصله گرفته است. مهاجم نروژی که زمانی خط دفاعی تیم‌های بزرگ اروپا را تحت فشار می‌گذاشت، حالا بیش از یک ماه است موفق به گلزنی نشده و در مقطعی حساس از فصل، تأثیرگذاری‌اش برای منچسترسیتی کاهش یافته است. در اردوی سیتی این نگرانی وجود دارد که وقتی این مهاجم گل نمی‌زند، رسیدن به پیروزی برای تیم بسیار سخت‌تر می‌شود. او در دیدار برنابئو مقابل رئال مادرید تقریباً محو بود و در بازی برابر وستهم هم ــ مسابقه‌ای که سیتی دوباره امتیاز از دست داد ــ نمایش چندان مؤثری نداشت.

در همین روزها حتی زمزمه‌هایی درباره احتمال مصدومیت هالند نیز مطرح شد؛ به‌ویژه پس از آنکه دیده شد هنگام بازی از ناحیه کشاله ران احساس ناراحتی می‌کند. با این حال پپ گواردیولا مطابق رویکرد همیشگی خود تلاش کرد این نگرانی‌ها را کم‌رنگ جلوه دهد و گفت: «احساس ناراحتی کرد، اما خیلی زود دوباره شروع به دویدن کرد. من با او صحبت نکردم و کادر پزشکی هم چیزی به من نگفت، بنابراین فکر نمی‌کنم مشکل جدی‌ای وجود داشته باشد.»

در مسابقه مقابل رئال مادرید نیز کمبود گل‌های او کاملاً محسوس بود. سیتی چهار بار دروازه تیبو کورتوا را تهدید کرد، اما هیچ‌یک از این ضربات توسط مهاجم نروژی به گل تبدیل نشد. هالند بار دیگر در یک دیدار حذفی برابر رئال نتوانست تأثیرگذار باشد و مدافعانی مانند آنتونیو رودیگر و دین هویسن موفق شدند او را به خوبی مهار کنند.

این روند در لیگ برتر هم ادامه داشته است. او از میان ۲۴ موقعیتی که به دست آورده، تنها یک بار موفق به گلزنی شده و فقط یک شوت در چارچوب ثبت کرده است؛ آماری که برای مهاجم اصلی تیمی با اهداف قهرمانی چندان قابل قبول نیست، آن هم در شرایطی که سیتی باید فاصله خود با آرسنال صدرنشین را کاهش دهد. از سوی دیگر، تیم گواردیولا برای جبران شکست سنگین ۳ بر صفر مقابل رئال مادریدِ تحت هدایت آربلوا نیز کار دشواری پیش رو دارد.

افت هالند اکنون کاملاً محسوس است. او حدود یک ماه است در گلزنی ناکام مانده و آخرین بار در تاریخ ۱۱ فوریه و در جریان پیروزی ۳ بر صفر برابر فولام موفق به گلزنی شد. علاوه بر چهار مسابقه‌ای که در آن‌ها گل نزده، سه بازی دیگر را هم به دلیل مشکلات بدنی از دست داده است. هرچند او در مجموع این فصل ۲۹ گل به ثمر رسانده ــ ۲۲ گل در لیگ برتر و ۷ گل در لیگ قهرمانان ــ اما نشانه‌ها حاکی از آن است که هنوز در بهترین شرایط خود قرار ندارد.

طبیعی است که این وضعیت برای رقبایی مانند رئال مادرید و آرسنال خبر امیدوارکننده‌ای باشد. اگر منچسترسیتیِ گواردیولا قصد دارد نتیجه تقابل با رئال را جبران کند و در ادامه فصل به رقابت برگردد، به بازگشت هالندِ آماده و گلزن بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد.

