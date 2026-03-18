شارژ روحی آنچلوتی برای دو ستاره رئال پیش از پرواز به جام جهانی
کارلو آنچلوتی در فاصله کوتاه باقیمانده تا انتشار لیست مسافران برزیل برای جام جهانی، به دفاع تمامقد از عملکرد ادر میلیتائو و رودریگو پرداخت.
به گزارش ایلنا، کارلتو تاکید کرد میلیتائو با وجود غیبت در اردوی برزیل، به دلیل ادامه روند درمان مصدومیت، مهره ثابت خط دفاعی برزیل در جام جهانی خواهد بود: «گابریل، مارکینیوش و میلیتائو مدافعان ثابت ما هستند. بقیه باید خودشان را ثابت کنند.»
آنچلوتی همچنین درباره رودریگو، ستاره برزیلی دیگر رئال که بهتازگی دچار مصدومیت جدی شده و جام جهانی را از دست داده، گفت: «این اتفاقها در فوتبال رخ میدهد. او هنوز زمان زیادی برای بازی در جام جهانیهای بعدی دارد. با او صحبت کردهام و آرام است. منتظرش هستیم و در جام جهانی بعدی به او نیاز خواهیم داشت.»
در این لیست نیمار حاضر نیست. آنچلوتی دلیل این تصمیم را آمادگی بدنی ناکافی او میداند: «از نظر کار با توپ بسیار خوب است، اما از نظر بدنی هنوز باید پیشرفت کند. اگر به آمادگی کامل برسد، میتواند در جام جهانی حضور داشته باشد.»
سرمربی برزیل تأکید کرد که در این اردو تنها بازیکنانی دعوت شدهاند که در اوج آمادگی بدنی قرار دارند. او تاکید کرد هنوز در دو پست هافبک و دفاع کناری ابهامهایی در ترکیب تیم وجود دارد.
او در پایان درباره تمدید قراردادش با فدراسیون فوتبال برزیل نیز با لحنی شوخطبعانه گفت: داریم روی آن کار میکنیم. به فدراسیون گفتهام قبل از جام جهانی تمدید قرارداد ارزانتر است؛ بعد از جام جهانی گرانتر خواهد شد.»