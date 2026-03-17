نگرانی امنیتی پیش از بازی
موج هواداران بدون بلیط نیوکسل در راه بارسلونا
مقامهای باشگاه بارسلونا با توجه به احتمال حضور هزاران هوادار نیوکسل بدون بلیت در شهر، پروتکلهای ویژه امنیتی و کنترل تماشاگران تیم میهمان را فعال کردهاند.
به گزارش ایلنا، فردا چهارشنبه، شهر بارسلونا میزبان موج عظیمی از طرفداران نیوکاسل خواهد بود و این تیم انگلیسی در اسپانیا احساس تنهایی نخواهد کرد. پیشبینی میشود جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار هوادار راهی این شهر شوند؛ با این حال، بحران اصلی آنجاست که از این خیل عظیم، تنها ۳ هزار نفر جواز حضور روی سکوهای استادیوم اسپاتیفای نوکمپ را دارند. حضور ۷ هزار هوادار سرگردان و بدون بلیت در سطح شهر، باعث شده تا مقامات، این تقابل حساس را در دسته مسابقات «پرخطر» طبقهبندی کنند.
مدیریت باشگاه بارسلونا که از دوشنبه هفته پیش زنگ خطر را احساس کرده بود، پروتکلهای سختگیرانه امنیتی را برای مهار و کنترل تماشاگران تیم رقیب به اجرا گذاشت. کاتالانها صراحتاً از هواداران بدون بلیت نیوکاسل درخواست کردند که از سفر به اسپانیا خودداری کنند، چرا که قرار نیست هیچ باجهای برای فروش بلیت در روز بازی فعال باشد. در همین راستا و برای جلوگیری از هرگونه غافلگیری، روند بلیتفروشی از روز جمعه (۶ مارس) به طور کامل متوقف شد.
دلیل اصلی این سختگیریها، ترس از تکرار فاجعه تلخ سال ۲۰۲۲ است. در آن سال و در جریان رقابتهای لیگ اروپا، در حالی که تنها ۵ هزار سهمیه به هواداران آینتراخت فرانکفورت اختصاص یافته بود، ناگهان حدود ۳۰ هزار تماشاگر آلمانی سکوهای نوکمپ را به تسخیر خود درآوردند! آن رویداد عجیب که با شکست و حذف بارسا در مرحله یکچهارم نهایی (آوریل ۲۰۲۲) همراه شد، خشم شدید خوان لاپورتا و هواداران متعصب بلوگرانا را به دنبال داشت و مدیریت فعلی به هیچ وجه نمیخواهد آن افتضاح مدیریتی و امنیتی دوباره تکرار شود.
در سوی دیگر میدان، بزرگترین نقطه اتکای بارسلونا برای موفقیت در نبرد فردا، جو خروشان ورزشگاه خانگیشان است. پس از توسعه ظرفیت استادیوم در یکشنبه گذشته و ثبت آمار خیرهکننده حضور بیش از ۶۲ هزار تماشاگر، اتمسفر فوقالعادهای در دیدار مقابل سویا خلق شد. تشویقهای بیامان و حضور پرشور جایگاههای هواداری در آن بازی، نشان داد که شاگردان بارسا میتوانند روی حمایت همهجانبه یار دوازدهم خود در این دیدار حساس حساب ویژهای باز کنند.