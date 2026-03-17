فهرست جدید آنچلوتی برای برزیل با چند چهره غافلگیرکننده

کارلو آنچلوتی در فهرست جدید چند تصمیم غیرمنتظره گرفته و با دعوت از ایگور تیاگو، مهاجم برنتفورد، و رایان، وینگر بورنموث، توجه‌ها را به انتخاب‌های تازه‌اش جلب کرده است.

به گزارش ایلنا، هیچ‌یک از این دو بازیکن تا به امروز سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی برزیل (سلسائو) را در کارنامه خود ندارند. رایانِ ۱۹ ساله که در پنجره نقل و انتقالات ژانویه با قراردادی به ارزش ۲۴.۷ میلیون پوند از باشگاه واسکو دا گاما راهی بورنموث شد، به سرعت با شرایط حضور در جنوب انگلیس سازگار شده و تا اینجای کار توانسته دو بار در رقابت‌های لیگ برتر دروازه حریفان را باز کند.

از سوی دیگر، کیت اندروز، سرمربی تیم برنتفورد، در پایان بازی روز دوشنبه تیمش برابر ولورهمپتون که با نتیجه تساوی ۲-۲ خاتمه یافت و با گلزنی تیاگو همراه بود، در خصوص دعوت شدن شاگردش به تیم ملی اظهار داشت: «به شدت به تلاش‌هایی که او برای رسیدن به این جایگاه انجام داده، افتخار می‌کنم. تیاگو نزدیک به دو سال است که در کنار ما حضور دارد و من از نزدیک شاهد مسیر سخت و تلاش‌های او برای رسیدن به فوتبال اروپا و لیگ برتر بوده‌ام.»

وی در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد: «هر یک از اعضای تیم نقش کوچکی در این موفقیت داشته‌اند و همگی ما باید از اینکه رؤیای تیاگو به حقیقت پیوسته است، به خود ببالیم.»

اندروز همچنین خاطرنشان کرد: «این اتفاق همواره بزرگترین آرزو و رؤیای او بوده است. به تن کردن آن پیراهن تاریخی و نمادین، لحظه‌ای فراموش‌نشدنی و بی‌نهایت ویژه برای تیاگو و خانواده‌اش رقم خواهد زد و مایه مباهات و افتخار ما نیز خواهد بود.»

در خبری دیگر و در همین راستا، گابریل سارا، هافبک باشگاه نورویچ سیتی نیز موفق شد برای نخستین بار به اردوی تیم ملی برزیل فراخوانده شود.

اخبار مرتبط
