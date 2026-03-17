افشای پیشنهاد اغواکننده به دختران ایرانی: اقامت آمریکا، خانه و 15 هزار دلار!
رییس فدراسیون فوتبال پرده از پیشنهادات عجیب به دختران فوتبالیست ایرانی در حاشیه مسابقات جام ملتها و پناهندگی به آنها خبر داد.
به گزارش ایلنا، آنچه حالا درباره شرایط آن روزها روایت شده، نشان میدهد دختران ایران لحظات پر التهابی را تجربه کردهاند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در این باره روایتی دارد که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
* تبلیغات دشمن مفتضح شد
دنیا در این باره کلی تبلیغ کرده بود. اخیرا خود ترامپ در پستی نوشته بود که اینها دخترانشان را سر میبرند. خیلی تبلیغ کردند که حتی بانوان اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند اما دیدیم که در برخی بازیها تا 45 هزار تماشاگر خانم به ورزشگاه رفت؛ مثل بازی سپاهان و پرسپولیس در اصفهان. بنابراین وقتی هم که فوتبال بانوان ما در تورنمنت حضور داشت، تمام تبلیغات قبلی آنها مفتضح شد. دیگر کسی در دنیا نمیپذیرد که ایرانیها "ضد زن" هستند.
شروع فشارها از بدو ورود به گلدکوست
از همان لحظه پیاده شدن بازیکنان در فرودگاه، عده ای شروع میکنند به توهین کردن. این رفتار جلوی هتل هم ادامه داشت. همان زمان بود که ما مطلع شدیم تیم ما تحت فشار ضد ایرانی قرار گرفته است. در آنجا اتفاقاتی افتاد که بی سابقه بوده است.
* شیطنت در پخش سرود ملی
در بازی اول، موقع پخش سرود ملی آنقدر صدای بلندگوها را کم میکنند که صدای توهین عدهای روی سکوها راحتتر به بازیکنان میرسد تا صدای سرود ملی. وسط آهنگ هم قطعش کردند و به همین خاطر بچهها در بازی اول نتوانستند سرود را بخوانند. ما به این موضوع اعتراض کردیم و خودم هم به کنفدراسیون فشارهایی آوردم. در نهایت برای بازی دوم، صدای بلندگو رفت بالا و بانوان ما هم با سلام نظامی سرود خواندند.
* ماجرای اتاق دوپینگ
طبق قانون، افسر دوپینگ به هر کسی که بگوید باید با او به اتاق دوپینگ برود و هیچکس دیگری هم حق رفتن به آن اتاق را ندارند. آنجا چند بازیکن ما را میخواهند و آن بازیکنان هم به اتفاق دوپینگ میروند. وقتی یک نفر از مجموعه ما میرود آنها را بیاورد میبیند پلیس استرالیا هم در آن اتاق است و دارد با بازیکنان صحبت میکند.
* مشارکت وزیران استرالیا
در ادامه، دو وزیر استرالیا وارد هتل بازیکنان ما میشوند؛ وزیر کشور و وزیر جهانگردی. ترامپ خطاب به دولت استرالیا توییت میزند که اگر شما به آنها اقامت نمیدهید خودم این کار را برایشان انجام میدهم و دولت استرالیا هم برای اینکه عقب نماند دو وزیر را میفرستد و آنها هم تک تک بچه های ما را میخواهند.
* پیشنهادهای اغواکننده
حالا هم این بازیکنان به خاطر غیرت و خاک و مردانگی، برای همه عزیز هستند. آنها پیشنهاد اقامت آمریکا + 15 هزار دلار پول را رد کردند. این فقط از عشق به میهن است. البته ما از زهرا قنبری به عنوان کاپیتان و بزرگتر تیم انتظار آن تصمیم را نداشتیم اما ایشان هم تحت تاثیر قرار گرفته بود. به او یک خانه هم پیشنهاد داده بودند اما مردانگی کرد و تصمیم گرفت به کشور برگردد. آنها را ترسانده بودند و یکسری بی سلیقگی هم در داخل شده بود. با خانواده او در ارتباط بودم و مادرش پیگیر بود که او حتما برگردد.