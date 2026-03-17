آرسنال مقابل لورکوزن؛ جدال سرنوشتساز در امارات
آرسنال در دیدار برگشت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه امارات به مصاف بایرلورکوزن میرود.
به گزارش ایلنا، شاگردان آرتتا در تقابل اخیرشان با اورتون، یک برد بسیار دشوار را تجربه کردند. تیم لندنی موفق شد در لحظات پایانی مسابقه در استادیوم خانگی خود با نتیجه دو بر صفر فاتح میدان شود؛ گل نخست این دیدار را ویکتور گیوکرش از قدمی دروازه به ثمر رساند و پس از آن، مکس داومن با گلزنی در وقتهای تلفشده، ضمن ثبت یک اتفاق تاریخی، خیال هواداران را از کسب سه امتیاز راحت کرد.
از طرف دیگر، بایرلورکوزن در رقابتهای پایان هفته بوندسلیگا به مصاف بایرن مونیخ رفت که این جدال با نتیجه برابر یک بر یک خاتمه یافت. در اوایل این پیکار، الکس گارسیا گل برتری تیمش را وارد دروازه حریف کرد، ولی لوئیس دیاز در نیمه مربیان کار را به تساوی کشاند؛ این گل در شرایطی رقم خورد که مونیخیها با دریافت کارت قرمز توسط نیکلاس جکسون با یک یار کمتر به بازی ادامه میدادند. هرچند خود دیاز هم در ادامه مسابقه از زمین اخراج شد، اما تیم مونیخی موفق شد همین نتیجه مساوی را تا سوت پایان نگه دارد.
نبرد نخست این دو باشگاه در خاک آلمان نیز با تساوی یک بر یک پایان یافته بود. در آن تقابل، رابرت آندریش در شروع نیمه دوم دروازه نماینده انگلیس را باز کرد، ولی کای هاورتز در لحظات پایانی از روی یک ضربه پنالتی پرحاشیه، بازی را به تعادل کشاند. اکنون با در نظر گرفتن اهمیت بالای رسیدن به جمع هشت تیم برتر رقابتها، پیشبینی میشود که جدال دور برگشت فوقالعاده تماشایی و نفسگیر دنبال شود.
انتظار میرود مکس داومن به دنبال نمایش خیرهکنندهاش در مسابقه قبلی، در لیست نفرات تیم جای داشته باشد، اما شواهد حاکی از آن است که او کار را به عنوان بازیکن ذخیره استارت خواهد زد. یورین تیمبر که در نیمه نخست جدال لیگ برتری دچار آسیبدیدگی شد، قادر به همراهی تیمش در این میدان نیست. به همین دلیل، بن وایت که در بازی قبلی استراحت کرده بود، شانس بالایی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی به عنوان مدافع سمت راست دارد. ضمن اینکه مارتین اودگارد، رهبر میانه میدان لندنیها، همچنان دوران نقاهت را سپری میکند و غایب بزرگ تیمش محسوب میشود.
پیشبینی میشود کای هاورتز جایگاه خود را در جمع یازده نفر ابتدایی حفظ کند، با این تفاوت که وظایف بازیسازی بیشتری به او محول خواهد شد؛ با این تغییرات تاکتیکی، ویکتور گیوکرش در نوک پیکان خط حمله قرار میگیرد و ابرچی ازه از روی نیمکت نظارهگر بازی خواهد بود. همچنین سرمربی اسپانیایی آرسنال در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که لئاندرو تروسار شرایط مسابقه را پیدا کرده و شانس حضور به عنوان بازیکن تعویضی را دارد، اما قطعا در ترکیب اولیه جای نخواهد داشت.
در اردوی تیم رقیب، الکس گارسیا و مارتین تریه در نبرد اخیر خود با مونیخیها با آسیبدیدگی مواجه شدند. با توجه به پروتکلهای سختگیرانه مرتبط با آسیبهای ناحیه سر، حضور گارسیا در تقابل با نماینده لندن در هالهای از ابهام قرار دارد، با این حال کاسپر یولماند ابراز امیدواری کرده است که تریه بتواند خود را به این نبرد حساس برساند.
علاوه بر این، نفراتی چون مارک فلکن، لوئیک باده، آرتور، لوکاس واسکز و الیاس بن سغیر به علت تداوم مصدومیتشان شانس حضور در این مسابقه را از دست دادهاند. با این وجود، پایان یافتن محرومیت آلخاندرو گریمالدو در رقابتهای داخلی و بازگشت او به لیست بازیکنان در دسترس، اتفاق بسیار مثبتی برای نماینده آلمان به شمار میآید.
آرایش احتمالی آرسنال:
رایا، وایت، سالیبا، گابریل، هینکاپیه، زوبیمندی، رایس، هاورتز، ساکا، گیوکرش و مارتینلی
یازده مرد احتمالی بایرلورکوزن:
بلازویچ، آندریش، کوانسا، تاپسوبا، پوکو، فرناندز، پالاسیوس، گریمالدو، مازا، تریه و کوفانه