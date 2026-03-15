جده همچنان میزبان مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیا
دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد مراحل نهایی لیگ قهرمانان آسیا طبق برنامه در شهر جده عربستان برگزار میشود و اخبار مربوط به تغییر میزبان صحت ندارد.
به گزارش ایلنا، داتو ویندسور، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا، در گفتوگویی با الشرق الاوسط تأکید کرد که مراحل نهایی لیگ قهرمانان آسیا همچنان طبق برنامه در شهر جده عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
او با اشاره به شرایط منطقه گفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با همکاری فدراسیون فوتبال عربستان به صورت روزانه وضعیت را بررسی میکند تا مسابقات در بهترین شرایط برگزار شود.
در همین حال، منابع نزدیک به AFC گزارشها درباره بررسی گزینههای جایگزین در شرق آسیا برای میزبانی مراحل پایانی مسابقات را رد کردند. این شایعات پس از آن مطرح شد که برخی رسانههای شرق آسیا از احتمال تغییر محل برگزاری مسابقات به دلیل تحولات اخیر در غرب قاره خبر داده بودند.
دو روز پیش نیز رسانه مالزیایی Astro Arena مدعی شده بود AFC در حال بررسی مکانهای جایگزین در صورت عدم برگزاری مسابقات در ورزشگاههای شهر ورزشی ملک عبدالله و ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل جده در بازه ۲۷ فروردین تا ۵ اردیبهشت است؛ موضوعی که اکنون تکذیب شده است.
در حال حاضر یکی از موضوعات مورد بررسی AFC، تعیین تکلیف دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب است. این مرحله شامل دیدارهایی مانند الهلال عربستان – السد قطر، الاتحاد عربستان – الوحده امارات، الاهلی عربستان – الدحیل قطر و همچنین تراکتور ایران مقابل شباب الاهلی امارات خواهد بود.
برخی گزارشها از احتمال برگزاری این دیدارها در زمین بیطرف خبر دادهاند، اما این موضوع هنوز تأیید نشده است.
در حالی که مسابقات منطقه غرب با وقفه مواجه شده، رقابتهای باشگاهی در منطقه شرق آسیا طبق برنامه برگزار شده است. تیمهای ماچیدا زلویا ژاپن، بوریرام یونایتد تایلند، ویسل کوبه ژاپن و جوهور دارالتعظیم مالزی نیز به مرحله یکچهارم نهایی صعود کردهاند و حریفان بعدی آنها پس از برگزاری دیدارهای غرب و قرعهکشی مراحل نهایی در پنجم فروردین مشخص خواهد شد.