به گزارش ایلنا، روز یکشنبه پانزدهم مارس، در حالی که تقویم مسابقات لالیگا آبی اناری ها را در ورزشگاه خانگی به مصاف آندلسی ها می فرستد و این نبرد تاثیر مستقیمی بر سرنوشت قهرمانی اسپانیا دارد، کاتالونیا نگاهش را به رویدادی به مراتب حیاتی تر دوخته است. فراتر از مستطیل سبز، ماراتن انتخاباتی برای تصاحب کرسی ریاست باشگاه بارسلونا برگزار خواهد شد.

طبق قوانین داخلی باشگاه، مرد شماره یک فعلی بلوگرانا برای ورود به این کارزار انتخاباتی ناگزیر به کناره گیری از مقام خود بود؛ استعفایی که خوان لاپورتا آن را عملی کرد. کارنامه مدیریتی او دو مقطع زمانی متفاوت را نشان می دهد؛ دوره نخست از سال دو هزار و سه تا دو هزار و ده و بازگشت مجددش که از سال دو هزار و بیست و یک کلید خورد.

مسیر ورود به ساختمان مدیریت بارسلونا برای یک دوره پنج ساله، پیش روی تمامی اعضای رسمی باشگاه یا همان سوسیوها باز است، مشروط بر اینکه حداقل هجده سال سن و یک سال سابقه عضویت رسمی داشته باشند. با این وجود، خوان خوان بزرگ برای ثبت رسمی نامزدی، عبور از یک فیلتر قانونی بود؛ جمع آوری حداقل دو هزار و سیصد و سی و هفت امضای معتبر تا دوم مارس. سه کاندیدا موفق به عبور از این مرحله ابتدایی شدند، اما با شروع پروسه راستی آزمایی امضاها، یکی از گزینه ها به دلیل نقص نود امضا از گردونه رقابت کنار رفت. آمار نهایی تایید صلاحیت ها به این شرح رقم خورد:

خوان لاپورتا موفق شد هشت هزار و صد و هفتاد امضا جمع آوری کند که از این میان هفت هزار و دویست و بیست و شش مورد به تایید نهایی رسید. ویکتور فونت توانست پنج هزار و صد و چهل و چهار امضا به دست آورد و در نهایت چهار هزار و چهارصد و چهل مورد آن معتبر شناخته شد. در سوی دیگر، مارک سیریا با وجود جمع آوری دو هزار و هشتصد و چهل و پنج امضا، تنها دو هزار و دویست و چهل و هفت تاییدیه نهایی دریافت کرد و از دور رقابت خارج شد.

ماراتن تبلیغاتی نامزدها از ششم تا سیزدهم مارس برنامه ریزی شده است. فردای آن روز یعنی چهاردهم مارس، سکوت انتخاباتی در کاتالونیا حکم فرما خواهد شد تا اعضا در آرامش تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند و در نهایت، پانزدهم مارس روز موعود برای انداختن آرا به صندوق ها خواهد بود.

پروسه رای گیری تنها به صورت حضوری و بدون امکان استفاده از بسترهای آنلاین، از ساعت نه صبح آغاز و تا نه شب به وقت محلی ادامه خواهد داشت. برای تسهیل این فرآیند، پنج مرکز اخذ رای در نظر گرفته شده که استادیوم نوکمپ میزبان اصلی در بارسلونا است و چهار پایگاه دیگر در شهرهای خیرونا، ییدا، تاراگونا و آندورا مستقر خواهند شد.

جامعه آماری واجدین شرایط برای این دوره، صد و چهارده هزار و پانصد و چهار نفر اعلام شده است. رای دهندگان با آزادی کامل می توانند به هر یک از شعب اخذ رای مراجعه کرده و در فرآیندی کاملا رایگان و محرمانه، برگ رای خود را به صندوق بیندازند. با وجود اینکه لاپورتا در قیاس با دوره پیشین، ریزش دو هزار و سیصد و نود و نه امضایی را در مرحله تایید نامزدی تجربه کرده است، اما مطبوعات اسپانیا همچنان کفه ترازوی شانس پیروزی را به سمت او سنگین تر می دانند. نکته تامل برانگیز این ماجرا، تغییر موضع ناگهانی لاپورتاست؛ کسی که تنها سه ماه پیش صراحتا اعلام کرده بود برنامه ای برای شرکت در انتخابات سال دو هزار و بیست و شش ندارد.

چرخش سریع تصمیم لاپورتا برای ورود دوباره به عرصه انتخابات، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. برخلاف سنت رایج در کارزارهای مدیریتی بارسلونا که همواره با شعارهای پر سر و صدا برای جذب ستارگان در پنجره های نقل و انتقالاتی همراه است، این دوره از انتخابات با فضایی کاملا متفاوت و به دور از چنین وعده هایی دنبال می شود. تنها کاندیدایی که شعار جذب هری کین از بایرن مونیخ را سر داد، ویلاخوآنا بود که با کسب تنها هزار و ششصد و بیست و یک امضا، بسیار زودتر از حد تصور با رویای ریاست خداحافظی کرد.

سایه سنگین نام لیونل مسی، با وجود گذشت نزدیک به پنج سال از ترک اردوگاه کاتالان ها، همچنان بر سر انتخابات بارسلونا سنگینی می کند. ژاوی، سرمربی پیشین بلوگرانا در اظهارنظری جنجالی مدعی شد که پس از پایان جام جهانی دو هزار و بیست و دو، تمام مقدمات برای بازگشت اسطوره آرژانتینی مهیا بود، اما لاپورتا شخصا مانع از نهایی شدن این انتقال شد. این ادعا از آن جهت که برگ برنده لاپورتا در انتخابات گذشته، وعده حفظ مسی بود، حساسیت های فراوانی را برانگیخت؛ هرچند که سازمان لالیگا با انتشار بیانیه ای، ادعای ژاوی مبنی بر تایید هرگونه توافق برای بازگشت مسی را تکذیب کرد.

به دنبال این حواشی، ژاوی به صورت علنی حمایت خود را از ویکتور فونت اعلام کرد. فونت نیز در واکنش به این اتفاقات، خواستار شفاف سازی شخص مسی شد تا از انحراف افکار عمومی و رای دادن بر پایه اطلاعات نادرست جلوگیری کند. در تقابل با این تحرکات، لاپورتا بلافاصله وعده داد که همزمان با اتمام پروژه نوسازی ورزشگاه، مجسمه یادبودی از فوق ستاره آرژانتینی در محوطه استادیوم نصب خواهد شد.

در حالیکه ویکتور فونت برنامه های مدونی برای دگرگونی بنیادین در چارت باشگاه، به خصوص در بخش جذب بازیکن و توسعه لافابریکا ارائه کرده است، خوان لاپورتا با اعتماد به نفس کامل، تاکنون هیچ نقشه راه یا مانیفست مشخصی را منتشر نکرده و ظاهرا برای تمدید دوران ریاست خود، نیازی به ارائه برنامه احساس نمی کند.

