روایت کیتیکه از روزهای حضور کنار مسی، نیمار و امباپه
هوگو اکیتیکه، مهاجم لیورپول، در صحبتهایی به دوران حضورش در پاریسنژرمن اشاره کرد و از تجربه بازی در کنار ستارههایی مانند لیونل مسی، نیمار و کیلیان امباپه سخن گفت.
به گزارش ایلنا، هوگو اکیتیکه دوران حضورش در پاریسنژرمن را تجربهای مهم در مسیر پیشرفت حرفهای خود میداند. این مهاجم ۲۳ ساله اگرچه در آن مقطع برای رسیدن به جایگاه ثابت در ترکیب تیم پاریسی با چالشهایی روبهرو بود، اما حضور در کنار ستارههایی مانند لیونل مسی، کیلیان امباپه و نیمار را فرصتی ارزشمند برای یادگیری میداند؛ تجربهای که به گفته او اکنون در عملکردش در لیگ برتر انگلیس نیز تأثیر خود را نشان داده است.
اکیتیکه در بازگشت به آن جلسات تمرینی کنار ستارهها در پاریس و با اشاره به افتخارش به همتیمی بودن با مسی، برنده هشت توپ طلا، به TNT Sports گفت: «دروغ نمیگویم، برایم دشوار بود که به زمین بروم و بتوانم در همان سطحی که آنها بازی میکردند عملکرد درستی داشته باشم. فکر میکنم هنوز هرگز به آن سطح نرسیدهام.
مسئله یاد گرفتن در زمین و در تمرین بود. چیزهای فوقالعاده زیادی دیدم. فقط مهارت نبود. یاد گرفتم چگونه بدون توپ حرکت کنم، چگونه به توپ ضربه بزنم، چگونه گل بزنم و چگونه در جریان بازی اعتماد به نفس داشته باشم. وقتی به گذشته نگاه میکنم، آن دوران برایم زمان فوقالعادهای نبود اما فکر میکنم در آن مقطع دقیقاً به همان تجربه نیاز داشتم.
چیزهای زیادی یاد گرفتم و بسیار سپاسگزارم که در کنار چنین بازیکنان بزرگی حضور داشتم. این یک تصویر فوقالعاده است که میتوانم در خانهام بگذارم چون با بهترین بازیکن تاریخ فوتبال همبازی بودهام. تجربه زیبایی بود.»