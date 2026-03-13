پاسخ رسمی روسیه به شایعه جایگزینی ایران در جام جهانی
دیمیتری سویشچف با واکنش به گمانهزنیها درباره احتمال حضور روسیه به جای ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرد که چنین سناریویی واقعبینانه نیست.
به گزارش ایلنا، دیمیتری سویشچف، معاون اول رئیس کمیته فرهنگ و ورزش روسیه، در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «مچ تیوی» به شایعات مطرحشده درباره احتمال حضور روسیه در جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد و تأکید کرد که فیفا چنین پیشنهادی را به این کشور ارائه نخواهد کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که احمد دنیامالی، وزیر ورزش ایران، اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است به میزبانی ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار شود، در این رقابتها حضور نخواهد داشت.
سویشچف در پاسخ به پرسشی درباره احتمال جایگزینی روسیه به جای ایران در این مسابقات گفت: «نه، البته که نه، هیچکس چیزی به ما نخواهد داد. چرا باید چیزی به ما بدهند؟ هیچکس به ما بدهکار نیست و هیچکس هم نخواهد بود.» او در ادامه توضیح داد: «مقرراتی وجود دارد که اگر تیمی امتناع کند یا به هر دلیل دیگری نتواند در مسابقات شرکت کند چه اتفاقی رخ میدهد. درک روشنی از اینکه کدام تیم شرکت خواهد کرد، وجود دارد. بنابراین، فکر میکنم این مسئله مدتهاست که حل شده است.»
بر اساس قرعهکشی انجامشده برای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی ایران قرار بود در این مرحله با تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر رقابت کند.