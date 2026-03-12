ترامپ تیم ملی فوتبال ایران را تهدید کرد!
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در اظهارات جدیدش موضع عجیبی علیه تیم ملی فوتبال ایران گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه در اظهارنظری درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام که این تیم برای شرکت در این رقابتها مورد استقبال قرار میگیرد، اما به باور او حضورش در این مسابقات «مناسب نیست».
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت:«تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی مورد استقبال قرار میگیرد، اما واقعاً معتقدم مناسب نیست که آنها در این رقابتها حضور داشته باشند؛ آن هم به خاطر جان و امنیت خودشان.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشهای سیاسی در منطقه افزایش یافته است. پیشتر وزیر ورزش ایران نیز اعلام کرده بود که پس از حملات هوایی آمریکا در همراهی با اسرائیل علیه تهران، امکان حضور ایران در جام جهانی با ابهامهایی روبهرو شده است.
جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار بود تیم ملی ایران برخی از دیدارهای خود در این رقابتها را در شهرهای لسآنجلس و سیاتل برگزار کند.