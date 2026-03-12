انتقاد تند فیزیوتراپیست سابق بارسا از ژاوی

به گزارش ایلنا، خوانخو براو که تا سال ۲۰۲۱ در بارسلونا فعالیت می‌کرد و پیش از آغاز دوره مربیگری ژاوی هرناندس بخشی از ساختار پزشکی باشگاه بود، در گفت‌وگویی مفصل از تغییراتی که پس از ورود سرمربی اهل تراسا در باشگاه رخ داد انتقاد کرد. به گفته او، ورود تیم مورد نظر ژاوی باعث شد ساختاری که سال‌ها در باشگاه شکل گرفته بود از هم بپاشد.

براو در این باره توضیح داد: «ما با افرادی که ژاوی می‌خواست به باشگاه بیاورد هماهنگ نبودیم. روش کاری آن‌ها کاملاً با ما تفاوت داشت و در نهایت هم نتیجه‌ای از آن تغییرات باقی نماند. نمی‌توان ساختار یک باشگاه را فقط به خاطر خواسته‌های شخصی تغییر داد.» او همچنین تأکید کرد که با وجود هزینه‌های قابل توجهی که در آن دوره انجام شد، وضعیت در نهایت بهتر نشد و همین موضوع برای او ناامیدکننده بوده است.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که هم‌زمان گفت‌وگوی دیگری از ژاوی با روزنامه لاوانگاردیا منتشر شده بود؛ مصاحبه‌ای که در آن سرمربی سابق بارسلونا از برخی چهره‌های باشگاه انتقاد کرد و به‌ویژه خوان لاپورتا و آلخاندرو اچواریا را مورد اشاره قرار داد.

براو در بخش دیگری از این گفت‌وگو به خاطراتش از دوران حضور در کنار بازیکنان بزرگ بارسلونا هم پرداخت. او با لحنی شوخ‌طبع درباره کارلس پویول گفت: «پویول از سخت‌ترین بازیکنانی بود که با او کار کرده‌ام. او همیشه می‌خواست بازی کند و حتی وقتی شرایطش ایده‌آل نبود هم حاضر نبود از میدان دور بماند.»

او همچنین درباره تفاوت شرایط لیونل مسی در ابتدای دوران حرفه‌ای‌اش با وضعیت فعلی لامین یامال صحبت کرد. براو معتقد است مسی در سال‌های نخست حضورش در تیم اصلی از حمایت بازیکنان باتجربه برخوردار بود. به گفته او، حضور ستاره‌هایی مانند رونالدینیو، تیری آنری و ساموئل اتوئو باعث می‌شد فشار کمتری روی مسی قرار بگیرد و او فرصت رشد آرام‌تری داشته باشد؛ شرایطی که به باور براو، امروز برای یامال به همان شکل وجود ندارد.

