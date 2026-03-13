توصیه اسطوره یوونتوس؛ لواندوفسکی را جذب کنید

به گزارش ایلنا، ترزگه باور دارد مهاجم لهستانی حتی در سن ۳۷ سالگی نیز می‌تواند متفاوت باشد و اگر در نهایت بخواهد از بارسلونا جدا شود، بدون تردید یکی از نام‌های مهم نقل‌وانتقالات آینده خواهد بود و جابه‌جایی او سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد.

ترزگه در گفت‌وگو با روزنامه گاتزتا دلو اسپورت گفت: «این‌که یوونتوس به تمدید قرارداد ولاهوویچ فکر کند یا نه، بحثی نیست که واردش شوم؛ تمرکز من روی ریورپلاته است. اگر جای یوونتوس بودم، لواندوفسکی را حتی به‌صورت رایگان و در ۳۷ سالگی جذب می‌کردم؛ او بازیکنی در سطحی دیگر است و در کنار هالند، یکی از آخرین شماره ۹های واقعی فوتبال به شمار می‌رود.»

او افزود: «شاید لواندوفسکی دیگر توان بدنی گذشته را نداشته باشد، اما با وجود این‌که همیشه هم فیکس نبوده، در بارسلونا ۱۴ گل زده است. او قدرتمند و باهوش است و اگر به یوونتوس بیاید، دقیقاً می‌داند از کجا آمده و چه انتظاری از او می‌رود، گل زدن. اگر فرصت داشتم، خودم او را به تورین می‌بردم.»

ترزگه با تاکید بر این که انتظار بیشتری از دوشان ولاهوویچ داشته است، گفت: «امسال مصدوم شد، اما حالا در پنجمین فصل حضورش در تورین است و هنوز مشخص نیست واقعاً بازیکن مناسب یوونتوس باشد. وقتی از فیورنتینا آمد، امید زیادی به دوشان داشتم؛ هم به خاطر این‌که صرب است و مرا یاد کوواچویچ، یک هیولای واقعی در زمین، می‌انداخت و هم به خاطر ویژگی‌های خودش: سرعت، قدرت بدنی، تکنیک خوب و گل‌های فراوان در فلورانس. اما پیراهن یوونتوس متفاوت است. اگر هنوز از ولاهوویچ به‌عنوان یک استعداد آینده‌دار یاد می‌شود، یعنی یک جای کار می‌لنگد.»

