توصیه اسطوره یوونتوس؛ لواندوفسکی را جذب کنید

دیوید ترزگه، مهاجم پیشین یوونتوس و عضو کنونی کادر مدیریتی ریورپلاته، معتقد است بیانکونری باید برای تقویت خط حمله خود به سراغ رابرت لواندوفسکی برود.

به گزارش ایلنا،  ترزگه باور دارد مهاجم لهستانی حتی در سن ۳۷ سالگی نیز می‌تواند متفاوت باشد و اگر در نهایت بخواهد از بارسلونا جدا شود، بدون تردید یکی از نام‌های مهم نقل‌وانتقالات آینده خواهد بود و جابه‌جایی او سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد.

ترزگه در گفت‌وگو با روزنامه گاتزتا دلو اسپورت گفت: «این‌که یوونتوس به تمدید قرارداد ولاهوویچ فکر کند یا نه، بحثی نیست که واردش شوم؛ تمرکز من روی ریورپلاته است. اگر جای یوونتوس بودم، لواندوفسکی را حتی به‌صورت رایگان و در ۳۷ سالگی جذب می‌کردم؛ او بازیکنی در سطحی دیگر است و در کنار هالند، یکی از آخرین شماره ۹های واقعی فوتبال به شمار می‌رود.»

او افزود: «شاید لواندوفسکی دیگر توان بدنی گذشته را نداشته باشد، اما با وجود این‌که همیشه هم فیکس نبوده، در بارسلونا ۱۴ گل زده است. او قدرتمند و باهوش است و اگر به یوونتوس بیاید، دقیقاً می‌داند از کجا آمده و چه انتظاری از او می‌رود، گل زدن. اگر فرصت داشتم، خودم او را به تورین می‌بردم.»

ترزگه با تاکید بر این که انتظار بیشتری از دوشان ولاهوویچ داشته است، گفت«امسال مصدوم شد، اما حالا در پنجمین فصل حضورش در تورین است و هنوز مشخص نیست واقعاً بازیکن مناسب یوونتوس باشد. وقتی از فیورنتینا آمد، امید زیادی به دوشان داشتم؛ هم به خاطر این‌که صرب است و مرا یاد کوواچویچ، یک هیولای واقعی در زمین، می‌انداخت و هم به خاطر ویژگی‌های خودش: سرعت، قدرت بدنی، تکنیک خوب و گل‌های فراوان در فلورانس. اما پیراهن یوونتوس متفاوت است. اگر هنوز از ولاهوویچ به‌عنوان یک استعداد آینده‌دار یاد می‌شود، یعنی یک جای کار می‌لنگد.»

