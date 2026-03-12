احتمال بالای تقابل مسی و یامال در برنابئو

با نزدیک شدن دیدگاه‌های یوفا و کونمبول درباره محل برگزاری فینالیسیما، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به گزینه اصلی میزبانی تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، فینالیسیما، دیداری که قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی را روبه‌روی هم قرار می‌دهد، به احتمال زیاد در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد. در این مسابقه قرار است اسپانیا، قهرمان یورو ۲۰۲۴، به مصاف آرژانتین، قهرمان کوپا آمه‌ریکا ۲۰۲۴، برود و در صورت نهایی شدن برنامه‌ها، این بازی در تاریخ ۲۷ مارس (۷ فروردین) برگزار می‌شود.

در هفته‌های اخیر محل میزبانی این مسابقه موضوع بحث میان یوفا و کونمبول بوده است. برنامه اولیه برگزاری بازی در ورزشگاه لوسیل قطر، میزبان فینال جام جهانی ۲۰۲۲، بود. با این حال شرایط امنیتی منطقه و تنش‌های جاری در خاورمیانه باعث شد فدراسیون فوتبال قطر برگزاری مسابقات بین‌المللی در این کشور را موقتاً متوقف کند؛ تصمیمی که عملاً گزینه میزبانی قطر را از دستور کار خارج کرد.

پس از کنار رفتن این گزینه، بررسی مکان‌های جایگزین آغاز شد. در این میان نام چند شهر مطرح شد که میامی و لندن جدی‌ترین گزینه‌ها به شمار می‌رفتند. با این حال، میامی خیلی زود از فهرست کنار رفت و شانس لندن نیز به تدریج کاهش یافت.

در ادامه، شهرهایی مانند لیسبون، پاریس و رم هم مورد بررسی قرار گرفتند، اما معیار اصلی انتخاب میزبان، داشتن زیرساخت مناسب و دسترسی آسان برای بازیکنانی بود که اغلب در باشگاه‌های اروپایی بازی می‌کنند. در نهایت و با نزدیک شدن مواضع یوفا و کونمبول، مادرید به عنوان گزینه اصلی مطرح شد و ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بیشترین شانس را برای میزبانی این مسابقه پیدا کرده است. انتظار می‌رود تصمیم نهایی طی روزهای آینده اعلام شود.

فینالیسیما نسخه جدید رقابتی است که پیش‌تر با نام جام آرتِمیو فرانکی شناخته می‌شد و قهرمانان یورو و کوپا آمه‌ریکا را در یک دیدار تک‌بازی مقابل هم قرار می‌دهد. آخرین دوره این مسابقه در سال ۲۰۲۲ در ورزشگاه ومبلی برگزار شد؛ جایی که آرژانتین با پیروزی برابر ایتالیا نخستین قهرمانی خود را در نسخه جدید این رقابت‌ها جشن گرفت.

