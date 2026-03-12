بازگشت محدثه زلفی به جمع تیم ملی بانوان

به گزارش ایلنا، محدثه زلفی، بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان ایران که در روزهای گذشته بحث‌هایی درباره درخواست پناهندگی او مطرح شده بود، پس از انصراف از این تصمیم و انتخاب بازگشت به ایران، سیدنی را ترک کرد.

این ملی‌پوش فوتبال بانوان با پرواز از استرالیا راهی مالزی شده و قرار است پس از رسیدن به این کشور، بار دیگر به جمع هم‌تیمی‌های خود در تیم ملی اضافه شود.

بر اساس این گزارش، زلفی تا ساعاتی دیگر وارد مالزی خواهد شد و پس از استقبال در فرودگاه، در کنار دیگر اعضای تیم ملی قرار می‌گیرد تا همراه آنها برای بازگشت به ایران برنامه‌ریزی شود.

پیش از این نیز معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر ورزش و جوانان و دادستانی کل کشور در اظهارات جداگانه اعلام کرده بودند که شرایط برای بازگشت همه ورزشکاران ایرانی به کشور فراهم است.

