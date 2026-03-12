واکنش تند انزو فرناندز به اشتباه دروازهبان چلسی
انزو فرناندز در جریان دیدار چلسی مقابل پاریسنژرمن پس از اشتباه فیلیپ یورگنسن درون دروازه، به شدت از عملکرد این دروازهبان انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار رفت چلسی برابر پاریسنژرمن در پارک دو پرنس تا دقیقه ۷۴ با نتیجه ۲-۲ دنبال میشد و شاگردان لیام روزنیور همچنان امید زیادی به کسب نتیجه مطلوب داشتند، اما در دقایق پایانی، اشتباههای سنگین در خط دروازه باعث شد همهچیز تغییر کند. پاریسنژرمن با بهرهبرداری از لغزشهای ینس یورگنسن، کار را به سود خود تمام کرد و در نهایت با نتیجه ۵-۲ به پیروزی رسید تا با برتری سه گله راهی دیدار برگشت در استمفورد بریج شود.
ینس یورگنسن که تنها نهمین حضورش در ترکیب چلسی در این فصل را تجربه میکرد، دستکم در دو گل از سه گل پایانی پاریسیها مقصر شناخته شد. اشتباه نخست او پاس پرریسکی از مرکز زمین بود که با قطع هوشمندانه بردلی بارکولا همراه شد و همین صحنه باعث شد انزو فرناندز با خشم به سمت همتیمی خود واکنش نشان دهد.
چند لحظه بعد، توپ به ویتینیا رسید تا با ضربهای دقیق دروازه چلسی را باز کند و نتیجه را به سود پاریسیها تغییر دهد. در این لحظه دوربینها واکنش شدید فرناندز را به تصویر کشیدند؛ او با فریاد، حرکات دست و حتی پرتاب توپ، به یورگنسن اعتراض کرد. دروازهبان چلسی تلاش کرد توضیحی بدهد، اما بسیاری از هواداران تیم در شبکههای اجتماعی جانب فرناندز را گرفتند.
پس از پایان بازی، فضای مجازی پر شد از پیامهایی پر از خشم نسبت به یورگنسن. یک کاربر نوشت: «یورگنسن، این شاید بدتر از کینسکی دیروز باشد.» کاربر دیگری اضافه کرد: «انزو از دست یورگنسن عصبانی است!!! او این بازی را برای ما خراب کرد.» پیامهای مشابهی از سوی هواداران منتشر شد که عملکرد ضعیف دروازهبان جوان را با نمایشهای پر اشتباه دیگر در لیگ قهرمانان مقایسه کرده بودند.
اما اشتباهات یورگنسن به همین جا ختم نشد. او در وقتهای تلفشده ضربه خوویچا کواراتسخلیا را نتوانست مهار کند و توپ در پی برخورد با دستانش وارد گوشه پایین دروازه شد تا شب کابوسوارش کامل شود.
اکنون لیام روزنیور، سرمربی چلسی، در آستانه دیدار شنبه مقابل نیوکسل یونایتد، با تصمیمی دشوار روبهروست؛ آیا با اعتماد دوباره به یورگنسن ادامه دهد یا رابرت سانچز را به ترکیب اصلی بازگرداند؟ تصمیمی که ممکن است مسیر تیم را در ادامه فصل لیگ قهرمانان تحتتأثیر قرار دهد.