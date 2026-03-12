بحران مصدومیت در دفاع بارسلونا

به گزارش ایلنا، مشکلات متعدد در خط دفاعی بارسلونا باعث شده هانسی فلیک در طول فصل به‌ طور مداوم ترکیب این خط را تغییر دهد. مصدومیت بازیکنان، محرومیت‌ها و گاهی تصمیمات تاکتیکی سرمربی آلمانی موجب شده ثبات چندانی در ساختار دفاعی تیم دیده نشود.

آمارها نیز این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهند. فلیک در ۴۳ مسابقه‌ای که بارسلونا تاکنون برگزار کرده، از ۱۹ ترکیب مختلف در خط دفاع استفاده کرده است. علاوه بر این، در ۳۵ بازی نیز حداقل یکی از مدافعان اصلی تیم در دسترس نبوده و کادر فنی ناچار شده با غیبت بازیکنان کلیدی کنار بیاید.

در چنین شرایطی، انعطاف‌پذیری برخی بازیکنان نقش مهمی در عبور از مقاطع دشوار داشته است. برای مثال، مارک کاسادو در مواقع لازم توانسته در پست‌های مختلف به تیم کمک کند. در مجموع فلیک از پنج بازیکن در پست دفاع راست استفاده کرده است: اریک گارسیا، ژول کنده، ژوائو کانسلو، مارک کاسادو و رونالد آرائوخو. در سمت چپ خط دفاع نیز چهار گزینه به کار گرفته شده‌اند؛ الخاندرو بالده، جرارد مارتین، جوفره و ژوائو کانسلو. در یکی از مسابقات نیز اریک گارسیا بار دیگر در نقش مدافع به میدان رفت.

با وجود این تغییرات، رایج‌ترین ترکیب دفاعی بارسلونا شامل ژول کنده، پائو کوبارسی، اریک گارسیا و الخاندرو بالده بوده که در ۱۳ مسابقه مورد استفاده قرار گرفته است. در خط دفاع میانی نیز زوجی که بیشترین دفعات کنار هم بازی کرده‌اند، کوبارسی و جرارد مارتین بوده‌اند؛ دو بازیکنی که بیش از ۱۰ بار در کنار یکدیگر به میدان رفته‌اند و آخرین بار نیز در دیدار مقابل نیوکسل این زوج در قلب دفاع حضور داشتند.

این تغییرات مداوم در آمار دفاعی تیم نیز بازتاب داشته است. بارسلونا در رقابت‌های اروپایی تقریباً طی یک سال گذشته به طور میانگین در هر مسابقه یک گل دریافت کرده است؛ روندی که از زمان ثبت کلین‌شیت مقابل دورتموند در ۹ آوریل آغاز شده است.

در مجموع، بارسلونا در این فصل از ۴۳ مسابقه خود در ۱۵ بازی موفق به ثبت کلین‌شیت شده است. در میان این دیدارها، یک مقطع قابل توجه نیز دیده می‌شود که تیم توانست در ۱۰ مسابقه پیاپی دروازه خود را بسته نگه دارد. با این حال، برای هانسی فلیک ایجاد ثبات بیشتر در خط دفاعی یکی از اصلاحات مهم و ضروری برای ادامه فصل به شمار می‌رود.

انتهای پیام/