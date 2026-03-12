اعتراض قانونگذاران آمریکایی به فیفا
درخواست کاهش قیمت بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶
شماری از اعضای کنگره آمریکا در نامهای رسمی به فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، نسبت به افزایش قابلتوجه قیمت بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ اعتراض کردند و خواستار بازنگری در سیستم قیمتگذاری جدید این رقابتها شدند.
به گزارش ایلنا، ۶۹ عضو کنگره آمریکا در نامهای رسمی که به امضای سیدنی کاملاگر-داف، نماینده کنگره، رسیده و خطاب به جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا نوشته شده است، از فدراسیون بینالمللی فوتبال خواستهاند در سیاستهای مربوط به فروش و قیمت بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ تجدیدنظر کند.
قانونگذاران آمریکایی در این نامه تأکید کردهاند استفاده از سیستم «قیمتگذاری متغیر» موجب شده بخش قابل توجهی از هواداران توانایی خرید بلیت برای تماشای این رقابتها را از دست بدهند. به اعتقاد آنها، افزایش قیمتها در نتیجه این مدل، دسترسی عمومی به بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را با چالش جدی مواجه کرده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که بلیتهای جام جهانی باید برای هواداران آمریکایی و همچنین تماشاگرانی که از کشورهای دیگر برای حضور در این مسابقات به آمریکای شمالی سفر میکنند، مقرونبهصرفه باشد. جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای به میزبانی مشترک سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود.
در بخشی از این نامه که روز چهارشنبه منتشر شده، قانونگذاران نوشتهاند:
«تقاضای بسیار بالای بلیتهای جام جهانی نباید بهانهای برای افزایش قیمتها به ضرر هوادارانی باشد که این رقابتها را به پربینندهترین رویداد ورزشی جهان تبدیل کردهاند.»
این نامه در تاریخ ۱۰ مارس برای جیانی اینفانتینو ارسال شده است، اما فیفا تاکنون واکنش رسمی نسبت به محتوای آن نشان نداده است. در ماههای اخیر، قیمت بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در مقایسه با ارقام اولیهای که در پرونده میزبانی سه کشور میزبان مطرح شده بود، به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در رسانهها و میان هواداران تبدیل شده است.
فیفا برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی قصد دارد در دوره ۲۰۲۶ از سیستم «قیمتگذاری متغیر» استفاده کند؛ مدلی که در آن قیمت بلیتها بر اساس عواملی همچون میزان تقاضا، موجودی بلیت و اهمیت مسابقه تغییر میکند. در همین راستا، گزارشها حاکی از آن است که قیمتها در پلتفرم رسمی فروش مجدد بلیتهای فیفا نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
قانونگذاران آمریکایی در ادامه نامه خود تأکید کردهاند:
«کنار گذاشتن مدل سنتی قیمت ثابت با انتقادهای زیادی روبهرو شده، زیرا در عمل حداکثرسازی درآمد را به دسترسی هواداران و ساکنان شهرهای میزبان ترجیح میدهد. در چنین شرایطی جام جهانی ۲۰۲۶ ممکن است به گرانترین دوره این رقابتها برای تماشاگران تبدیل شود.»
در پایان این نامه، از فیفا خواسته شده است سیاستهای مربوط به فروش بلیت را بهطور جدی «بررسی و اصلاح» کند. امضاکنندگان نامه همچنین هشدار دادهاند که ادامه استفاده از قیمتگذاری متغیر میتواند بزرگترین رویداد ورزشی جهان را به پروژهای صرفاً سودمحور تبدیل کند؛ رویکردی که به باور آنها به زیان هواداران، شهرهای میزبان و حتی مالیاتدهندگان خواهد بود.