به گزارش ایلنا، یکی از لحظات بحث‌برانگیز دیدار چهارشنبه شب پاری‌سن‌ژرمن و چلسی در دقایق پایانی این مسابقه رقم خورد؛ مسابقه‌ای از دور رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که در نهایت با پیروزی ۲-۵ تیم پاریسی به پایان رسید. در حالی که شاگردان پاریس در مسیر ثبت برد ۲-۴ قرار داشتند و بعدتر نیز یک گل دیگر به ثمر رساندند، حادثه‌ای در لحظات پایانی توجه‌ها را به خود جلب کرد.

در آن صحنه، پدرو نتو تلاش داشت هرچه سریع‌تر توپ را برای شروع مجدد بازی از توپ‌جمع‌کن کنار زمین بگیرد. وینگر پرتغالی چلسی معتقد بود این داوطلب نوجوان در تحویل دادن توپ تعلل می‌کند و به همین دلیل او را هل داد؛ برخوردی که باعث شد این پسر جوان به زمین بیفتد و به تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین برخورد کند. این اتفاق برای چند لحظه فضای مسابقه را متشنج کرد و حتی باعث واکنش بازیکنان دو تیم شد، اما با وجود جنجال ایجادشده، داور تصمیمی برای جریمه نتو نگرفت.

نتو پس از پایان بازی در گفتگو با TNT Sports درباره این صحنه توضیح داد و بابت رفتارش عذرخواهی کرد. او گفت: «می‌خواهم از توپ‌جمع‌کن عذرخواهی کنم. با او صحبت هم کردم. در آن لحظه ما در حال شکست خوردن بودیم و می‌خواستم بازی سریع‌تر شروع شود، اما توپ را نگه داشته بود. کمی او را هل دادم و بعد فهمیدم که اذیت شده است.»

این مهاجم پرتغالی که بعد از سوت پایان مسابقه پیراهنش را به همان توپ‌جمع‌کن هدیه داد، ادامه داد: «من معمولاً چنین رفتاری ندارم. فقط در آن لحظه تحت تأثیر هیجان بازی بودم. می‌خواهم عذرخواهی کنم. پیراهنم را به او دادم، چون چنین چیزی نباید اتفاق بیفتد. واقعاً متأسفم. در فوتبال احساسات زیاد است. می‌خواستم سریع توپ را بگیرم، او را هل دادم و می‌خواهم بگویم متأسفم. بلافاصله بعد از بازی با هم صحبت کردیم، پیراهنم را به او دادم و حدود ۳۵ بار عذرخواهی کردم. واقعاً از این وضعیت ناراحتم.»

به گفته نتو، ویتینیا هافبک پاری‌سن‌ژرمن نیز برای آرام شدن اوضاع وارد ماجرا شد و با آن توپ‌جمع‌کن صحبت کرد. نتو در این باره توضیح داد: «او به آن پسر گفت که من چنین آدمی نیستم و فقط نگران حال او بودم.»

ستاره چلسی در پایان درباره گفتگوی کوتاهش با این نوجوان افزود: «من فرانسوی بلد نیستم، اما او لبخند می‌زد. فکر می‌کنم فهمیده بود که این فقط از روی هیجان لحظه بوده است. من واقعاً چنین شخصی نیستم.»

