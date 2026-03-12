رئال مادرید تنها با سه حمله به سه گل رسید

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی شکستی تلخ وکابوس‌وار را در سانتیاگوبرنابئو تجربه کرد. هر سه گل مادریدی‌ها را فده والورده به ثمر رساند. کار تیم گواردیولا برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بسیار دشوار شده است. این مربی پس از بازی در نشست خبری شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

بازی بد تیم؟

«نتیجه سنگین است، اما هنوز ۹۰ دقیقه دیگر باقی مانده. احساس می‌کنم بازی آن‌قدر هم بد نبود. آن‌ها در نیمه اول سه موقعیت داشتند و همان سه موقعیت را تبدیل به گل کردند. همیشه در ضدحمله خطرناک هستند. ما هم بارها تا خط انتهایی زمین رسیدیم، حتی در نیمه دوم. اما پاس آخر را نداشتیم. آن‌ها خیلی خوب و همدل دفاع کردند. بازی را خوب شروع کردیم. حالا باید شام بخوریم، استراحت کنیم و کم‌کم دوباره روحیه بگیریم.»

مشکل تیم شما چه بود؟

«وقتی تا خط انتهایی زمین می‌رسی و چهار یا پنج نفر در محوطه جریمه حضور دارند، همه چیز به یک پاس خوب بستگی دارد. ما چنین موقعیت‌هایی داشتیم. اگر گل می‌زدیم، روحیه می‌گرفتیم اما آن لحظه آخر را کم داشتیم. شاید بعداً دوباره بازی را ببینم و نظرم عوض شود، اما احساس می‌کنم آن‌قدر هم بد نبود.»

گل نشدن پنالتی وینیسیوس؟

«سه گل عقب بودن هم سخت است، تصور کنید اگر چهار گل می‌شد. اما در بازی برگشت هواداران‌مان کنار ما خواهند بود و خواهیم دید چه کاری می‌توانیم برای غافلگیر کردن آن‌ها انجام دهیم.»

فده والورده چه طور بود؟

«او بازیکنی فوق‌العاده است. نقش‌های زیادی در زمین دارد و گل‌های بسیار خوبی زد.»

شروع بازی بد بود؟

«۳-۰ بهتر از ۴-۰ است، البته. احساس می‌کنم وقتی توپ را از دست می‌دهیم و آن‌ها سریع ضدحمله می‌زنند، کنترل آن سخت می‌شود. اگر بتوانند بدوند، مهارشان دشوار است. با این حال فکر می‌کنم نسبتاً خوب بازی کردیم. با دوکو بارها به خط آخر رسیدیم، اما در لحظه آخر کمی کم آوردیم. روی گل اول خوب دفاع نکردیم و با کیفیتی که والورده دارد، کار تمام شد. او خیلی خوب ضربه زد. در بازی برگشت با حمایت هواداران‌مان تلاش خواهیم کرد.»

برای جبران شانس دارید؟

«زیاد نیست. تلاش خواهیم کرد، اما می‌دانیم که کار بسیار سختی است. جبران این نتیجه آسان نیست، ولی با حمایت هواداران‌مان تلاش می‌کنیم. می‌توانیم بهتر عمل کنیم.»

تعویض‌‌ها چه طور بودند؟

«بازی شبیه همان دیداری بود که مقابل نیوکسل داشتیم. می‌خواستیم این حس را داشته باشیم که می‌توانیم گل بزنیم. آن‌ها پنج مدافع در خط دفاعی گذاشتند و خیلی خوب هم این کار را انجام دادند، بنابراین پیدا کردن فضا سخت بود. نتوانستیم گلی را که نیاز داشتیم به ثمر برسانیم. هدف ما این بود که بازیکنان بیشتری را نزدیک محوطه جریمه داشته باشیم.»

درباره کلیت بازی؟

«مادرید مستحق این نتیجه بود. آن‌ها بازیکنانی مثل گولر، وینیسیوس، والورده و شوامنی دارند؛ تیمی با کیفیت بسیار بالا. آن‌ها بسیاری از ضدحملات ما را متوقف کردند. در نیمه دوم خیلی بهتر بازی کردیم. در نیمه دوم موقعیت‌های زیادی ساختیم که می‌توانست نتیجه بهتری برای ما رقم بزند.»

