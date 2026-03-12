ادعای جسورانه آربلوا پس از فتح بزرگ
راه نفس کشیدن را بر گواردیولا و شاگردانش بستیم
سرمربی کهکشانیها به دنبال کسب این پیروزی شیرین و ارزشمند، در نشست خبری پس از مسابقه مقابل نمایندگان رسانهها قرار گرفت و به طور ویژه از والورده قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید با درخشش فده والورده و هت تریک او موفق شد منچسترسیتی را با سه گل شکست دهد و تا حد زیادی خیالش از صعود به یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان راحت باشد.
پس از اتمام بازی آربلوا سرمربی رئال مادرید در نشست خبری شرک کرد.
او گفت: «بهتر از چیزی شد که فکر میکردید، نه؟ خیلی خوشحالم برای هواداران برنابئو و بازیکنان. آنها سزاوارش بودند، به خاطر رنجی که کشیدهاند و کاری که انجام دادهاند. واضح است که از بیرون اعتماد زیادی به این تیم وجود نداشت، اما نشان دادیم که رئال مادرید هستیم و هیچوقت نباید ما را تمامشده دانست.»
برنامه بازی: «ما دقیق میدانستیم سیتی چگونه بازی میکند، پپ چه میخواهد و چه چیزی را دنبال میکند. خطوط پاس زیادی را بستیم و تلاش کردیم در پرس عجله نکنیم، چون آنها دقیقاً همین را میخواهند تا پشت دفاع را هدف بگیرند. همچنین میخواستیم با توپ به آنها ضربه بزنیم؛ اگر میتوانستیم بازی را برگردانیم و جهت حمله را عوض کنیم، میتوانستیم به آنها آسیب بزنیم و همین اتفاق افتاد. ما فضای بازی را برایشان خفهکننده کردیم.»
درباره فده والورده: «مهم نیست او را کجا قرار دهید. گاهی از بس با او صحبت میکنم خسته میشوم. او خوانیتوی قرن بیستویکم است. هر چیزی که یک بازیکن رئال مادرید باید داشته باشد در والورده وجود دارد و شایسته شبی مانند این بود.»
پنالتی از دسترفته: «واکنش هواداران برنابئو خیلی برایم جالب بود. اگر کسی بتواند بعد از ضربهها دوباره بلند شود، آن وینیسیوس است.»
مصدومیت ادوارد مندی: «بله، او کمی آسیب دیده و وضعیتش چندان خوب به نظر نمیرسد. از تلاشش ممنونم. وقتی او را بعد از مدت طولانی دوری از میادین در دو بازی پیاپی به میدان فرستادیم، ریسک کردیم. من این ریسک را پذیرفتم و از او قدردانی میکنم. کار کردن با او واقعاً لذتبخش است.»
درخشش تیاگو: «بعد از بازی به او تبریک گفتم؛ در مرحله یکهشتم نهایی مقابل سیتی چنین نمایشی داشت. باید به بازیکنان آکادمی ارزش داد. آنها شاید ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ میلیون هزینه نداشته باشند، اما رئال مادرید را احساس میکنند و توانایی زیادی دارند. دیدن رقابت و بازی آنها مایه افتخار است و اینکه به دنیا نشان دهند چه تواناییهایی دارند.»
انتظار شما از بازی برگشت: «اگر چیزی هنوز خیلی دور باشد، آن صعود است. ما میدانیم سیتی چه تیمی است و در منچستر چه چیزی انتظارمان را میکشد. قبلاً هم گفته بودم پپ با چیزی ما را غافلگیر خواهد کرد و همین هم شد. در بازی برگشت هم احتمالاً دوباره چنین کاری خواهد کرد.»