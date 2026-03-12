به گزارش ایلنا، در تقابل حساس مادریدی‌ها برابر منچسترسیتی، شانس با ستاره برزیلی خط حمله سفیدپوشان یار نبود. وینیسیوس جونیور که با یک حرکت انفرادی دیدنی به درون محوطه جریمه حریف نفوذ کرده بود، در پی برخورد با جانلوئیجی دوناروما یک ضربه پنالتی به دست آورد. با توجه به غیبت کیلیان امباپه در این دیدار، وینیسیوس به عنوان پنالتی‌زن نخست شاگردان آربلوا، بدون هیچ تردیدی پشت توپ ایستاد تا با گل کردن این موقعیت، حساب کار را چهار بر صفر کند، اما این بخت مسلم گلزنی به هدر رفت.

مهاجم برزیلی رئال مادرید برای نواختن این ضربه، از روش همیشگی خود یعنی پرش کوتاه پیش از شوت‌زنی به سبک جورجینیو استفاده کرد، اما این ترفند این بار کارساز نشد؛ چرا که دروازه‌بان ایتالیایی مسیر توپ را به درستی تشخیص داد و شلیک او را در گوشه سمت چپ دروازه خود مهار کرد. لحظاتی پس از این ناکامی و در جریان ادامه مسابقه، وینیسیوس با قرار دادن دست بر روی سینه خود از حاضران در ورزشگاه عذرخواهی کرد و متقابلا، تماشاگران برنابئو نیز با تشویق‌های پیاپی و فریاد زدن نام این بازیکن، به حمایت همه‌جانبه از ستاره تیمشان پرداختند.

این فرصت‌سوزی در شرایطی رقم خورد که وینیسیوس تا پیش از این مسابقه، آمار صد درصد موفقیت را در اجرای این سبک از پنالتی زدن ثبت کرده بود. او کمتر از سی روز پیش در دیدار مقابل رئال سوسیداد موفق شد دو ضربه پنالتی را دقیقا با همین شیوه به گل تبدیل کند و حتی پس از آن مسابقه با انتشار تصویری از لحظه ضربه زدنش در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مستقیما به نام جورجینیو اشاره کرده بود.

مهار این توپ توسط دوناروما، ششمین پنالتی از دست رفته در دوران حرفه‌ای فوتبال وینیسیوس را به ثبت رساند که سه مورد از این ناکامی‌ها در زمان پوشیدن پیراهن رئال مادرید اتفاق افتاده است. با تمام این اوصاف، به ثمر رساندن مجموع یازده گل از روی نقطه پنالتی در طول دوران بازیگری، نشان می‌دهد که درصد موفقیت ستاره برزیلی در این زمینه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و یک آمار قابل قبول محسوب می‌شود.

