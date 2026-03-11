به گزارش ایلنا، چهارشنبه شب، ورزشگاه پارک دو پرنس شهر پاریس کانون توجه هواداران فوتبال خواهد بود؛ جایی که پاری سن ژرمن به عنوان مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، در دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی میزبان چلسی است. این مسابقه فراتر از یک دیدار حذفی ساده است و با توجه به اتفاقات اخیر دو باشگاه، رنگ و بوی یک انتقام‌گیری تمام‌عیار را به خود گرفته است.

شاید مهم‌ترین انگیزه پاریسی‌ها در این دیدار، جبران شکست تلخ و تاریخی ۰-۳ مقابل همین چلسی در فینال جام جهانی باشگاه‌های ۲۰۲۵ باشد. آبی‌های لندن با روحیه‌ای مضاعف و در اوج آمادگی قدم به پاریس می‌گذارند.

لیام روزنیور، سرمربی چلسی، از ماه ژانویه که هدایت این تیم را بر عهده گرفته، دست به یک رنسانس واقعی زده است. او نه تنها تیمش را از رتبه هشتم به جایگاه پنجم لیگ برتر انگلیس رسانده، بلکه با پیروزی روحیه‌بخش ۲-۴ مقابل رکسام در جام حذفی، نشان داده که شاگردانش راه بردن را به خوبی یاد گرفته‌اند.

در سمت مقابل، شاگردان لوییس انریکه روزهای پرنوسانی را سپری می‌کنند. پاری سن ژرمن که در یک دهه گذشته همواره قدرت بلامنازع فوتبال فرانسه بوده، اخیراً ثبات خود را از دست داده است. شکست ۱-۳ در بازی اخیر لیگ یک مقابل موناکو، زنگ خطر را برای آن‌ها به صدا درآورده است.

آمار پاریسی‌ها در شش بازی اخیر نگران‌کننده است؛ عدم پیروزی در سه مسابقه، به ثمر رساندن ۱۱ گل و دریافت ۱۰ گل، نشان از تزلزل در خط دفاعی تیمی دارد که می‌خواهد از عنوان قهرمانی اروپایی خود دفاع کند. با این حال، خبر خوب برای انریکه، بازگشت عثمان دمبله از کمند مصدومیت ساق پا است. هرچند با توجه به دقایق کمِ بازی او در دیدارهای اخیر، مشخص نیست که آیا از ابتدا در ترکیب قرار می‌گیرد یا خیر.

این مسابقه یک ویژگی منحصر‌به‌فرد آماری دارد: رویارویی دو تیمی که کمترین میانگین سنی را در این فصل از رقابت‌ها دارند. چلسی با تیمی بسیار جوان (میانگین ۲۴ سال و ۳۱ روز) باید به مصاف تیمی برود که استاد خیمه زدن روی دروازه حریفان است. پاری سن ژرمن در این فصل با ثبت آمار خیره‌کننده ۶۹.۷ درصد مالکیت توپ و همچنین دقت پاس بالا تحت فشار شدید، در اروپا پیشتاز است. این تضاد تاکتیکی، نوید یک بازی شطرنج‌گونه را در میانه میدان می‌دهد.

با وجود فرم بهتر چلسی در هفته‌های اخیر، تاریخچه تقابل‌های دو تیم در لیگ قهرمانان کفه ترازو را به نفع نماینده فرانسه سنگین می‌کند:

در آخرین تقابل دو تیم در مرحله یک هشتم نهایی (فصل ۱۶-۲۰۱۵)، پاری سن ژرمن موفق شد در هر دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۱-۲ به پیروزی برسد.

چلسی در هشت رویارویی خود با پی‌اس‌جی در لیگ قهرمانان، تنها دو بار طعم پیروزی را چشیده است.

با این وجود، آبی‌های لندن در شش تقابل اخیر خود برابر تمامی تیم‌های فرانسوی همواره پیروز میدان بوده‌اند که این موضوع می‌تواند طلسم‌شکنی آن‌ها در پارک دو پرنس را به همراه داشته باشد.

ترکیب احتمالی پاری سن ژرمن: سافونوف، حکیمی، مارکینیوش، پاچو، مندز، درو، ویتینیا، زئیر امری، دوئه، بارکولا و کواراتسخلیا.

ترکیب احتمالی چلسی: سانچز، ریس جیمز، فوفانا، چالوبا، کوکوریا، کایسدو، سانتوس، پالمر، انزو فرناندز، نتو و پدرو.

