سیمئونه: تعویض دروازهبان در دقیقه هفده حرفهای نبود
سرمربی اتلتیکو مادرید در نشست خبری بازی یکطرفه مقابل تاتنهام از عطش برد با گلهای بیشتر گفت.
به گزارش ایلنا، دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل تاتنهام را مورد ارزیابی قرار داد. بازی برگشت چهارشنبه ۱۸ مارس در لندن مشخص برگزار شده و تکلیف تیم صعودکننده مشخص خواهد شد.
پیروزی: «ما فشار آوردیم تا اتفاقات مثبت رخ دهد و این اتفاقات رقم خورد. در نیمه اول میتوانستیم قاطعتر عمل کنیم؛ گلی که آنها به ثمر رساندند را میشد در خط دفاعی بهتر مدیریت کرد. در نیمه دوم، اوبلاک مانع از نتیجه ۴-۲ شد و بلافاصله به ۵-۱ رسیدیم. سپس گل دوم را دریافت کردیم و در نهایت نتیجه مهمی برای بازی در انگلیس به دست آوردیم. قطعاً در بازی برگشت باید سختی بکشیم.»
آیا برای صعود به مشکل برخواهید خورد؟ «مطمئناً؛ مثل تمام بازیها در اروپا.»
سیمئونه از بازیکنان و هواداران خواستار تلاش بیشتری شد: «نیاز داشتیم با همان نیت و فشار لحظات آغازین ادامه دهیم. معتقدم تیم در خلق موقعیت بازی خوبی انجام داد، حریف را وادار به اشتباه کرد و پیروزی مهمی به دست آوردیم که حتی میتوانست پرگلتر از این هم باشد.»
تعویض دروازهبان حریف در دقیقه ۱۷: «نه، در سطح حرفهای هرگز چنین چیزی ندیده بودم. البته این مشکل من نیست، مشکل آنها، مربیشان و دروازهبانشان است؛ ما به خودمان فکر میکنیم نه به تصمیمات دیگران.»
گریزمان تایید کرد که ماندنی است: «من همیشه بهترینها را برای او میخواهم. امیدوارم این فصل را که تا اینجا فوقالعاده بوده، به بهترین شکل به پایان برساند. ما به او با همین کیفیت نیاز داریم؛ با همین دید بالا، استعداد و دوندگی. به نسخهای از او نیاز داریم که در حال حاضر شاهدش هستیم.