دوئل همیشگی گواردیولا و رئال مادرید دوباره از راه رسید

به گزارش ایلنا، با وجود این که پپ گواردیولا بیش از یک دهه پیش فوتبال اسپانیا را ترک کرد، نام رئال مادرید همچنان بارها در مسیر مربیگری او تکرار شده است. در واقع در کارنامه او تنها سه تیم بیش از رئال مادرید با تیم‌هایش روبه‌رو شده‌اند: آرسنال، چلسی و منچستریونایتد. تا امروز گواردیولا ۲۸ بار برابر لوس‌بلانکوس قرار گرفته و با برگزاری دو دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که چهارشنبه در سانتیاگو برنابئو برگزار می‌شود، این تعداد به ۳۰ مسابقه خواهد رسید.

تقابل‌های گواردیولا با رئال مادرید را می‌توان به دو دوره کاملاً متفاوت تقسیم کرد. نخستین دوره به زمانی برمی‌گردد که او بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ هدایت بارسلونا را بر عهده داشت؛ دوره‌ای که برای رئال مادرید بسیار دشوار بود. تیم او در ۱۵ رویارویی برابر رقیب سنتی، ۹ پیروزی به دست آورد و برخی از این بردها به شکست‌هایی سنگین برای رئالی‌ها تبدیل شد؛ از جمله پیروزی ۶-۲ در فصل ۲۰۰۹-۲۰۰۸ یا برد ۵-۰ در فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۰. همان سال نیز بارسلونا با عبور از رئال در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا، یکی از مهم‌ترین تقابل‌های آن دوران را به سود خود به پایان رساند.

با این حال رئال مادرید نیز در آن سال‌ها بی‌پاسخ نماند و موفق شد چند جام مهم را از دست بارسلونای گواردیولا خارج کند؛ تیمی که در لالیگا برتری محسوسی داشت و در اروپا نیز نفوذ زیادی پیدا کرده بود. یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات آن دوره فینال کوپا دل‌ری در فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۰ بود؛ مسابقه‌ای که بخشی از مجموعه دیدارهایی شد که بعدها با عنوان «رالی ال‌کلاسیکوها» شناخته شد و تنش میان دو باشگاه را به اوج رساند. در آن دیدار که ژوزه مورینیو هدایت رئال مادرید را بر عهده داشت، ضربه سر کریستیانو رونالدو قهرمانی را برای تیم مادریدی به ارمغان آورد. یک فصل بعد نیز گل سرنوشت‌ساز رونالدو در رقابت‌های لیگ، قهرمانی معروف به «لیگ رکوردها» را برای رئال مادرید قطعی کرد؛ مهم‌ترین دستاورد مورینیو در دوران حضورش در این باشگاه.

پس از پایان دوران حضور گواردیولا در اسپانیا، نتایج تقابل‌های او با رئال مادرید تغییر قابل توجهی پیدا کرد. نخستین رویارویی او با این تیم پس از آن دوران در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۳ رقم خورد؛ زمانی که بایرن مونیخ تحت هدایت او با شکست سنگین مجموع ۵-۰ برابر رئال مادرید کنار رفت. رئالی‌ها ابتدا در دیدار رفت ۱-۰ پیروز شدند و سپس در بازی برگشت در ورزشگاه آلیانتس آرنا نمایشی درخشان ارائه کردند و راهی فینال شدند؛ مسیری که در نهایت به فتح دهمین جام اروپایی این باشگاه انجامید. آن مسابقه به خاطر فضای خاصش نیز در یادها ماند؛ دیداری که پیش از آن گفته می‌شد «درخت‌ها قرار است بسوزند» و پس از پایانش گواردیولا بازیکنان رئال را «ورزشکار» توصیف کرد، عبارتی که از نگاه برخی به نوعی کم‌اهمیت جلوه دادن کیفیت فنی آنها تعبیر شد.

گواردیولا بعد از سه فصل حضور در آلمان راهی منچسترسیتی شد و از آن زمان تقابل‌های او با رئال مادرید شکل تازه‌ای پیدا کرد. رویارویی‌های سیتی و رئال در لیگ قهرمانان اروپا به تدریج به یکی از مهم‌ترین جدال‌های قاره تبدیل شد؛ رقابتی که بسیاری آن را ال‌کلاسیکوی اروپایی قرن بیست‌ویکم می‌دانند. آمار گواردیولا در دوران حضورش روی نیمکت سیتی مقابل رئال مادرید شامل پنج پیروزی، چهار شکست و دو تساوی است، اما در مجموع تقابل‌های حذفی این رئال مادرید بوده که بیشتر موفق شده صعود کند: سه بار برای تیم اسپانیایی در برابر دو بار برای سیتی.

رابطه شخصی گواردیولا با رئال مادرید نیز در طول زمان تغییر کرده است. در سال‌های ابتدایی و به‌ویژه در دوره رقابت شدید با مورینیو، فضای میان دو طرف بسیار پرتنش بود، اما با گذشت زمان لحن او نسبت به باشگاه مادریدی نرم‌تر شد. در سال‌های اخیر بارها از تاریخ و سنت اروپایی رئال مادرید تمجید کرده و نگاهش به این رقیب قدیمی دوستانه‌تر به نظر می‌رسد؛ موضوعی که پس از یکی از دیدارهای اخیر تیمش مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا نیز در صحبت‌هایش دیده شد.

گواردیولا در آستانه این تقابل همچنین پیامی برای ژابی آلونسو فرستاد؛ مربی‌ای که زمانی زیر نظر او در بایرن مونیخ بازی می‌کرد و از نظر سبک فوتبال به همان مکتب نزدیک است. با این حال در دیدار چهارشنبه، نیمکت رئال مادرید در اختیار آلوارو آربلوا خواهد بود؛ بازیکن سابقی که در دوران بازی‌اش از حامیان سرسخت مورینیو به شمار می‌رفت. حالا باید دید رقابت همیشگی میان رئال مادرید و منچسترسیتی که سال‌هاست در زمین مسابقه جریان دارد، این بار در نشست‌های خبری هم بازتاب پیدا می‌کند یا نه؛ موضوعی که پاسخ آن در روزهای آینده در مادرید و منچستر مشخص خواهد شد.

