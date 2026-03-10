فینال زودرس در جام حذفی
تقابل تمامعیار منچسترسیتی و لیورپول در اتحاد
با انجام قرعهکشی مرحله یکچهارم نهایی قدیمیترین تورنمنت باشگاهی فوتبال جهان، شاگردان پپ گواردیولا باید در ورزشگاه خانگی خود به مصاف لیورپول بروند و میزبان این نبرد بزرگ باشند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای جام حذفی انگلیس به عنوان قدیمیترین تورنمنت تاریخ فوتبال به حساسترین مقاطع خود نزدیک شده و با انجام قرعهکشی مرحله یکچهارم نهایی، مسیر مدعیان برای رسیدن به ومبلی مشخص شد. در این میان قرعهها تیمها را در مسیرهای کاملا متفاوتی قرار دادهاند؛ از یک جنگ تمامعیار میان مدعیان اصلی تا تقابلهای خاطرهانگیز و نبرد با تیمهایی که سودای شگفتیسازی در سر دارند.
اوج هیجان این قرعهکشی بدون تردید به خروج گویهای منچسترسیتی و لیورپول اختصاص داشت. این دو قدرت بلامنازع سالهای اخیر فوتبال انگلیس که همواره پای ثابت رقابت بر سر جامهای مختلف بودهاند، این بار باید در یک فینال زودهنگام به مصاف یکدیگر بروند. شاگردان پپ گواردیولا که فصل قبل با شکستی ناباورانه و یک بر صفر در گام نهایی دستشان از لمس جام کوتاه ماند، در ورزشگاه اتحاد میزبان قرمزهای مرسیساید خواهند بود. در سمت مقابل، لیورپول با انگیزهای مضاعف برای پایان دادن به طلسم قهرمانی خود در این مسابقات که از سال ۲۰۲۲ پابرجا مانده، پا به این میدان میگذارد. این قرعه سختترین مسیر ممکن برای هر دو تیمی است که حساب ویژهای روی فتح این جام باز کرده بودند.
در سمت دیگر اما شرایط برای آرسنال کاملا متفاوت رقم خورد. صدرنشین فعلی رقابتهای لیگ برتر که در این فصل رویای بزرگ فتح چهارگانه را دنبال میکند، باید رو در روی ساوتهمپتون قرار بگیرد. رویارویی این دو تیم تداعیکننده فینال به یاد ماندنی سال ۲۰۰۳ است که با تک گل طلایی رابرت پیرس جام را برای آرسنال به ارمغان آورد. شاگردان میکل آرتتا که در مرحله گذشته پس از دریافت گل تساوی موفق شدند با ثبت نتیجه سه بر یک به بازی برگردند و صعود کنند، ماه بسیار سرنوشتساز و پرفشاری را در پیش دارند؛ چرا که پیش از این دیدار حساس باید در مسابقه فینال جام اتحادیه نیز مقابل منچسترسیتی صفآرایی کنند.
چلسی که در دور قبلی مسابقات تا آستانه وداع با جام پیش رفت و به زحمت توانست در وقتهای اضافه با نتیجه چهار بر دو از سد تیم شگفتیساز رکسهام عبور کند، این بار در استمفوردبریج میزبان پورت ویل خواهد بود. پورت ویل پس از خلق یک معجزه بزرگ و پیروزی یک بر صفر در برابر ساندرلند لیگ برتری، اکنون با رویای رقم زدن یک شگفتی دیگر به لندن سفر میکند. آبیهای پایتخت در مراحل پیشین نیز از سد تیمهای چارلتون و هال سیتی گذشته بودند. در آخرین تقابل این مرحله نیز، برنده دیدار وستهام و برنتفورد باید آماده یک نبرد تمام لیگ برتری در برابر لیدز یونایتد شود.
برنامه کامل دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی
- منچسترسیتی در برابر لیورپول
- ساوتهمپتون در برابر آرسنال
- چلسی در برابر پورت ویل
- برنده رویارویی وستهام و برنتفورد در برابر لیدز یونایتد
طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، این رقابتهای حساس در روزهای پایانی هفته و در تاریخهای چهارم و پنجم آوریل به انجام خواهند رسید تا در نهایت تکلیف چهار تیم صعودکننده به مرحله نیمهنهایی مشخص شود.