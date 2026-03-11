افزایش انتقادها از عملکرد اینزاگی در الهلال

به گزارش ایلنا، سیمونه اینزاگی از زمان حضور روی نیمکت الهلال در ۳۶ مسابقه هدایت این تیم را بر عهده داشته و در این مدت شکست نخورده است؛ آماری که در ظاهر بسیار قابل توجه به نظر می‌رسد. با این حال برای بسیاری از هواداران الهلال، این رکورد بدون باخت به‌تنهایی کافی نیست. آن‌ها معتقدند تیمی که مجموعه‌ای از ستاره‌های مطرح داخلی و خارجی را در اختیار دارد باید علاوه بر نتیجه، از نظر کیفیت بازی نیز برتری محسوسی نسبت به رقبا نشان دهد.

روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی به فضای پیرامون الهلال پرداخته و نوشته است که در ابتدای فصل، زمانی که تنها حدود یک‌سوم مسابقات برگزار شده بود، بسیاری از کارشناسان و هواداران ترجیح می‌دادند به اینزاگی فرصت بیشتری بدهند تا بتواند تفکرات فنی خود را در تیم پیاده کند. سبک فوتبال این مربی ایتالیایی تفاوت‌هایی با هویت سنتی الهلال دارد؛ تیمی که در سال‌های گذشته به بازی مبتنی بر مالکیت توپ و حملات پی‌درپی شهرت داشته است. با این حال با گذشت زمان، هنوز نشانه‌های روشنی از همان قدرت هجومی همیشگی در بازی‌های الهلال دیده نمی‌شود و همین مسئله باعث شده بخشی از هواداران نسبت به روند تیم تردید داشته باشند.

البته تا مدتی این انتقادها چندان پررنگ نبود، زیرا الهلال همچنان در مسیر رقابت برای کسب جام‌های مختلف قرار داشت. این تیم حتی در ابتدای ماه ژانویه موفق شد بار دیگر صدر جدول لیگ حرفه‌ای عربستان را در اختیار بگیرد و پس از پیروزی مقابل رقیب سنتی خود النصر، فاصله امتیازی‌اش را به هفت امتیاز افزایش دهد. اما شرایط خیلی زود تغییر کرد؛ الهلال در پایان همان ماه برابر الریاض، القادسیه و الاهلی به تساوی رسید و امتیازات ارزشمندی را از دست داد تا اختلافش با النصر به تنها یک امتیاز کاهش پیدا کند. سپس تساوی خانگی مقابل الاتحاد نیز باعث شد صدر جدول از دست برود و همین نتایج پرسش‌هایی را درباره میزان موفقیت اینزاگی در هدایت تیم مطرح کرد.

در نگاه آماری، الهلال همچنان تیمی شکست‌ناپذیر محسوب می‌شود، اما واقعیت این است که تساوی‌های متعدد باعث شده امتیازات قابل توجهی از دست برود. این تیم تا اینجای فصل لیگ ۱۴ امتیاز را از دست داده و هفت بار به تساوی رسیده است؛ آماری که از نظر امتیازی حتی از چهار شکست نیز پرهزینه‌تر محسوب می‌شود.

نمایش الهلال در دیدار اخیر برابر النجمه، تیم قعرنشین جدول، نیز به انتقادها دامن زد. در آن مسابقه حریف از دقیقه ۳۹ نیمه نخست ۱۰ نفره شد، اما الهلال تا دقایق پایانی تنها با یک گل پیش بود. سه گل بعدی این تیم در ده دقیقه آخر به ثمر رسید؛ زمانی که بازیکنان النجمه از نظر جسمی و ذهنی افت کرده بودند و عملاً توان مقاومت نداشتند.

حالا که فصل به مراحل تعیین‌کننده خود نزدیک شده و رقابت برای قهرمانی‌ها جدی‌تر شده است، نگاه‌ها بیش از گذشته به عملکرد الهلال و تصمیمات کادر فنی دوخته شده است. هواداران این تیم انتظار دارند در ادامه فصل شاهد تغییر محسوسی در کیفیت بازی‌ها باشند و امیدوارند بازیکنان و کادر فنی با نمایش‌های قاطع‌تر، تیم را دوباره به مسیر قهرمانی و موفقیت بازگردانند.

