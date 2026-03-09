پیام وینیسیوس به رقبا: در بهترین فرم دورانم هستم
وینیسیوس جونیور در حالی از آمادگی بالای خود صحبت میکند که رئال مادرید با وجود فراز و نشیبهای این فصل، همچنان در رقابت برای قهرمانی لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد.
به گزارش ایلنا، ستاره برزیلی در آستانه بازی با سیتی گفت: «احساس میکنم در بهترین فرم زندگیام هستم. هر روز با کادر فنی و همتیمیهایم سخت کار میکنم تا این سطح را حفظ کنم. مقابل دروازه اعتمادبهنفس دارم و از نظر بدنی هم آمادهام تا هم در دفاع و هم در حمله به تیم کمک کنم.»
او درباره پیروزی دشوار و لحظه آخری رئال مقابل سلتا افزود: «بازی بسیار دشواری بود و چند بازیکن را در اختیار نداشتیم. خیلی تلاش کردیم و سختی کشیدیم، اما این برد اعتمادبهنفس خوبی برای بازی چهارشنبه به ما میدهد. باید از هوادارانی که برای حمایت از ما آمدند تشکر کنیم.»
وینیسیوس درباره شرایط و آمادگی ذهنی و بدنیاش نیز گفت: «در این بازی کمی خسته بودم چون در روزهای اخیر مسابقات زیادی انجام دادهام، اما همیشه باید آماده باشید. مقابل سیتی به بهترین نسخه خودمان نیاز داریم و با حمایت هواداران میتوانیم به آن برسیم.»