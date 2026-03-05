پیروزی آرسنال و چلسی در شب توقف خانگی منچسترسیتی
در شب پیروزی تیمهای فوتبال آرسنال و چلسی، منچسترسیتی در دیداری خانگی متوقف شد.
به گزارش ایلنا، در آغاز شب دوم رقابتهای هفته بیستونهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 23 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال آرسنال در خانه برایتون به پیروزی حداقلی یک بر صفر رسید.
بوکایو ساکا در دقیقه 9 تک گل بازی را به سود توپچیها به ثمر رساند.
در بازی همزمان؛ چلسی در حالی در خانه استونویلا به میدان رفت که در پایان موفق شد به پیروزی چشمگیر 4 بر یک برسد.
در این بازی؛ ژوائو پدرو هتتریک (35، 6+45 و 64) کرد و دیگر گلی چلسی را نیز کول پالمر (55) وارد دروازه میزبان کرد.
در دیگر دیدار همزمان شب گذشته؛ منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی خود، اتحاد میزبان ناتینگهام فارست بود و با تساوی 2-2 متوقف شد.
برای سیتی در این بازی؛ سمنیو (31) و رودری (62) گلزنی کردند.