تاجرنیا: در برابر متجاوزان باید کنار هم ایستاد

سرپرست مدیرعاملی استقلال با یادآوری پیروزی‌های تاریخی و حمایت جهانی از ایران، بر ضرورت اتحاد ملی، کنار گذاشتن کدورت‌ها و هم‌افزایی ورزشکاران با مردم در شرایط جنگ نابرابر تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در گفتگو ضمن اعلام همدردی با مردم ایران، اظهار داشت: «امیدوارم سرنوشت این نبرد به پیروزی ملت ایران بینجامد. تجربه می‌دانیم که مردم ما در طول تاریخ، بارها با چنین حوادثی روبرو شده‌اند؛ جنگ هشت ساله که تمام جهان علیه ما بود، نهایتاً با پیروزی ایران به پایان رسید و این نبرد نیز یک جنگ نابرابر است.»

وی با اشاره به استوری حمایتی ماشاریپوف، بازیکن خارجی تیم استقلال، افزود: «دیدم که بازیکنان و چهره‌های خوب کشورمان مانند ماشاریپوف با انتشار استوری‌هایی، نشان دادند که ایران به تنهایی در برابر قدرتمندترین‌های جهان ایستاده است. این مظلومیت مردم ایران، وجدان بیدار جامعه جهانی را به خود جلب کرده است.»

تاجرنیا در ادامه بر ضرورت همبستگی تاکید کرد: «آنچه مهم است، حفظ وحدت تمام مردم ایران با هر سلیقه‌ای است. حتی با وجود کدورت‌های گذشته، در برابر متجاوزان بزرگ، باید این مسائل را کنار گذاشت و در کنار یکدیگر ایستاد. امروز اولویت، «ایران» است؛ مردم از فرزندان خود که در خط مقدم جبهه هستند، حمایت می‌کنند و جامعه ورزش نیز همین مسیر را خواهد رفت.»

وی با اطمینان از بازگشت به روزهای آرام و پرشور شدن ورزشگاه‌ها، گفت: «امروز تنها راه، کنار یکدیگر بودن است؛ هواداران و بازیکنان نیز باید این شرایط را درک کنند.»

 

