به گزارش ایلنا، تیم فوتبال الهلال پس از نتایج ضعیف اخیر و ناهماهنگی در عملکرد، با انتقادات زیادی مواجه شده و شایعات برکناری سیمونه اینزاگی از هدایت این تیم بر سر زبان‌ها افتاده است؛ باشگاه الهلال با انتشار بیانیه‌ای به این شایعات پایان داد.

اینزاگی در لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی، صدرنشینی را به النصر واگذار کرد و در حالی که تا چند وقت پیش با الاهلی اختلاف هفت امتیازی داشت، حالا با اختلاف یک امتیازی نسبت به این تیم رده دومی در جایگاه سوم قرار گرفته است و با النصر صدرنشین نیز فاصله سه امتیازی پیدا کرده است.

به نوشته روزنامه سعودی «الیوم»، مدیریت آبی‌های الهلال اعتماد خود را به اینزاگی اعلام کرد و می‌خواهند با او ادامه مسیر بدهند، به ویژه که این سرمربی از تمام فرصت‌ها برای دستیابی به سه‌گانه لیگ، جام حذفی و آسیا برخوردار است.

این روزنامه می‌گوید «مدیریت به فکر خلاص شدن از شر مربی نیست و به توانایی او در هدایت تیم به سمت دستیابی به اهداف فصل با وجود فشارهای فعلی اطمینان دارد». الهلال بر حمایت کامل خود از او و دادن زمان کافی به او برای اصلاح مسیر تیم و بازیابی نتایج مثبت تأکید کرد.

