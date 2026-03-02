به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به طور رسمی برنامه کامل مسابقات و فهرست ورزشگاه‌های میزبان جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان را به تصویب رساند و بدین ترتیب، مرحله اجرایی آماده‌سازی این تورنمنت آغاز شد.

در مجموع ۵۱ مسابقه در این دوره برگزار خواهد شد که میزبانی آن بین ۸ ورزشگاه در ۳ شهر اصلی عربستان تقسیم شده است: ریاض، جده و الخبر.

شهر ریاض با اختصاص ۵ ورزشگاه، با میزبانی ۲۹ بازی، سهم بیشتری در برگزاری مسابقات خواهد داشت. شهر جده با دو ورزشگاه میزبان ۱۲ دیدار خواهد بود، در حالی که شهر الخبر با یک استادیوم، پذیرای ۸ مسابقه است. دیدار افتتاحیه و همچنین مسابقه فینال در ورزشگاه نمادین ملک فهد در ریاض برگزار خواهد شد.

یکی از نکات مهم اعلام‌شده توسط AFC، اجرای رسمی مفهوم «Team Base Camp» (پایگاه ثابت تیم) برای نخستین بار در این رقابت‌ها است. بر اساس این سیستم، به هر تیم شرکت‌کننده یک هتل محل اقامت ثابت و یک زمین تمرینی مشخص و تأیید شده اختصاص داده می‌شود تا ثبات و تمرکز بیشتری در طول تورنمنت برای تیم‌ها فراهم گردد.

