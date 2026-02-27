شمس آذر 0-2 فولاد خوزستان: شرایط شاگردان رضایی سختتر شد
دیدار دو تیم شمس آذر و فولاد با شکست شاگردان رضایی به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای شمسآذر قزوین و فولاد خوزستان در چارچوب هفته بیستوسوم لیگ برتر فوتبال ایران، از ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و با قضاوت فرهاد امینی برگزار شد که در پایان، فولاد خوزستان با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.
این مسابقه پس از چند هفته با حضور جمعی از هواداران شمسآذر برگزار شد و دو تیم در نیمه نخست و دوم، بازی پایاپای و نزدیکی را به نمایش گذاشتند. هر دو تیم در مقاطعی از مسابقه صاحب موقعیت شدند و دروازهها چندینبار تهدید شد، اما دقت در ضربات نهایی تعیینکننده نتیجه بازی بود.
در دقیقه ۳۱، فولاد خوزستان به گل اول دست یافت. ارسال دقیق ساسان انصاری از جناح راست با ضربه احسان محروقی همراه شد تا مهاجم فولاد، دروازه شمسآذر را باز کند و میهمان با برتری به رختکن برود.
در نیمه دوم، شمسآذر برای جبران نتیجه جلو کشید، اما ساختار دفاعی فولاد اجازه خلق موقعیت جدی را به میزبان نداد. در مقابل، فولادیها در وقتهای تلفشده و در دقیقه ۹۸، روی یک ضدحمله سریع و پاس رامین رضاییان، بار دیگر توسط احسان محروقی به گل رسیدند تا دبل این مهاجم، پیروزی فولاد را قطعی کند.
با این نتیجه، فولاد خوزستان با کسب ۳ امتیاز این دیدار، ۳۱ امتیازی شد و به رده هفتم جدول لیگ برتر صعود کرد. شمسآذر قزوین نیز با متحمل شدن این شکست خانگی، ۲۲ امتیازی باقی ماند و فعلاً در جایگاه سیزدهم جدول قرار دارد.