ترکیب فولاد خوزستان برابر شمسآذر اعلام شد
کد خبر : 1756825
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان، یازده بازیکن اصلی این تیم را برای دیدار مقابل شمسآذر قزوین معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام کادر فنی فولاد خوزستان، حامد لک، علی نعمتی، سیدمحمد قریشی، سیدابوالفضل رزاقپور، رامین رضاییان، سینا اسدبیگی، پوریا سرآبادانی، فرشاد احمدزاده، ساسان انصاری، محمدرضا سلیمانی و احسان محروقی ترکیب ابتدایی این تیم را در دیدار برابر شمسآذر قزوین تشکیل میدهند.
دیدار دو تیم فولاد خوزستان و شمسآذر قزوین در چارچوب رقابتهای هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال در قزوین و از ساعت 19:00 برگزار میشود.