به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام کادر فنی فولاد خوزستان، حامد لک، علی نعمتی، سیدمحمد قریشی، سیدابوالفضل رزاق‌پور، رامین رضاییان، سینا اسدبیگی، پوریا سرآبادانی، فرشاد احمدزاده، ساسان انصاری، محمدرضا سلیمانی و احسان محروقی ترکیب ابتدایی این تیم را در دیدار برابر شمس‌آذر قزوین تشکیل می‌دهند.

دیدار دو تیم فولاد خوزستان و شمس‌آذر قزوین در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال در قزوین و از ساعت 19:00 برگزار می‌شود.

انتهای پیام/