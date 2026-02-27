واکنش مدیر ورزشی بارسلونا به برخورد با نیوکاسل

به گزارش ایلنا، دکو، مهره کلیدی مدیریت ورزشی بارسلونا، که در آیین قرعه‌کشی حاضر بود، از اینکه آبی‌اناری‌ها به جای تقابل با پاری‌سن‌ژرمن با نیوکاسل روبرو شدند، خشنود به نظر می‌رسید.

او در خصوص برگزاری دیدار برگشت در استادیوم خانگی خاطرنشان کرد: «بازی برگشت در خانه: این یک مزیت است، اما تنها زمانی مزیت محسوب می‌شود که در بازی اول با جدیت عمل کنید. آنجا ورزشگاه بسیار سختی است؛ ما دور گروهی پیروز شدیم، اما زجر کشیدیم.»

وی در رابطه با رویارویی احتمالی با اتلتیکو مادرید در دور یک‌چهارم نهایی اظهار داشت: «راستش را بخواهید ممکن است این اتفاق بیفتد. ما بازی برگشت جام حذفی و یک بازی در لیگ را پیش رو داریم؛ با این حساب چهار بازی می‌شود، به علاوه بازی‌هایی که قبلاً انجام داده‌ایم. نمی‌دانم آخرین بار کی بوده که در یک فصل این همه با هم روبرو شده‌ایم.»

دکو همچنین درباره فشردگی برنامه مسابقات عنوان کرد: «جدول مسابقات: در این سطح کار دشوار است. مردم نظر می‌دهند و از سختیِ کار باشگاه‌ها باخبرند، اما این جدول برای همه دشوار است. حالا باید برای بازی بعدی آماده شد.»

مدیر ورزشی کاتالان‌ها در پایان، آخرین وضعیت مصدومیت هافبک هلندی تیم را تشریح کرد: «مصدومیت دی‌یونگ: یک آسیب عضلانی است؛ معمولاً ۳، ۴ یا ۵ هفته زمان می‌برد و بیشتر از این نخواهد بود. بعید است او پیش از وقفه بازی‌های ملی برگردد.»

