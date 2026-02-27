شمس‌آذر و فولاد در جدال تعیین‌کننده

شمس‌آذر و فولاد در جدال تعیین‌کننده
در چارچوب هفته بیست‌وسوم لیگ برتر فوتبال، شمس‌آذر قزوین جمعه شب در ورزشگاه سردار آزادگان میزبان فولاد خوزستان خواهد بود؛ دیداری که برای هر دو تیم از منظر تثبیت جایگاه در جدول اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش ایلنا، هفته بیست‌وسوم رقابت‌های لیگ برتر با برگزاری چند مسابقه همزمان پیگیری می‌شود و در یکی از دیدارهای قابل توجه، شمس‌آذر قزوین برابر فولاد خوزستان قرار می‌گیرد. مسابقه‌ای که با توجه به شرایط دو تیم در جدول، می‌تواند معادلات میانه جدول را تحت تأثیر قرار دهد.

شمس‌آذر در هفته‌های اخیر روندی نوسانی داشته است. این تیم پس از دو پیروزی متوالی برابر پیکان و مس، در سه دیدار اخیر خود موفق به کسب برد نشده و همین موضوع باعث شده فاصله‌اش با تیم‌های پایین جدول کاهش پیدا کند. شاگردان وحید رضایی در این مسابقه به دنبال بازگشت به مسیر امتیازگیری هستند تا جایگاه خود را تثبیت کنند و از فشار رقبا فاصله بگیرند.

در مقابل، فولاد خوزستان با هدایت حمید مطهری طی شش هفته گذشته شکست‌ناپذیر بوده و با کسب سه برد و سه تساوی، شرایط باثبات‌تری را تجربه می‌کند. فولاد با ۲۸ امتیاز در میانه جدول قرار دارد و در صورت تداوم روند فعلی می‌تواند به نیمه بالایی جدول نزدیک‌تر شود. این تیم در قزوین به دنبال کسب امتیاز و حفظ روند مثبت خود خواهد بود.

نگاهی به تقابل‌های اخیر دو تیم نشان می‌دهد مسابقات آن‌ها معمولاً نزدیک و کم‌گل بوده است. در پنج رویارویی گذشته، هر دو تیم تجربه برد مقابل یکدیگر را داشته‌اند و هیچ دیداری با تساوی به پایان نرسیده است؛ موضوعی که احتمال یک بازی فشرده و مبتنی بر جزئیات تاکتیکی را افزایش می‌دهد.

با توجه به شرایط جدول و روند فنی دو تیم، انتظار می‌رود دیدار جمعه شب در سردار آزادگان با احتیاط تاکتیکی و تمرکز بالا از سوی هر دو طرف دنبال شود. نتیجه این مسابقه می‌تواند مسیر هفته‌های پایانی فصل را برای هر دو تیم شفاف‌تر کند.

